El exabrupto de Brenda Asnicar con una admiradora que le recordó su pasado en «Patito Feo»

La artista aprovechó la cuarentena para hablar con sus fanáticos. Pero mantuvo un entredicho cuando le preguntaron por “Las Divinas”, el hit de “Patito feo”: su respuesta sin filtro retumbó en todos lados.

En el afán de pasar el aislamiento obligatorio de una manera diferente, Brenda Asnicar se sumó a los famosos que suelen intercambiar mensajes con sus fanáticos en las redes sociales. Aprovechó el millón de seguidores que tiene en Instagram y aceptó preguntas de todo tipo y color. Por supuesto, algunas –las referidas a Duki, su flamante novio, por ejemplo– las dejó pasar de largo, las evitó, y en otras, en cambio, se detuvo, se tomó su tiempo para dejar bien en claro su postura.

En el ida y vuelta evidenció que hay ciertas cuestiones de su pasado que la atormentan y no le gusta recordarlas. Que prefiere borrar de su mente y hacer como si no hubiesen pasado. No son pocos los artistas que reniegan de aquello por lo que transitaron, de algún trabajo en particular, y Brenda tiene el suyo. La serie infanto-juvenil Patito Feo fue su puerta de ingreso a la fama. Si bien ya había hecho televisión, ese fue su punto de partida hacia una carrera exitosa y llena de logros y triunfos.

Una fan le pidió que cante parte de “Las Divinas”, la canción más popular de la novela que se emitió por El Trece, y la sacó de quicio, inesperadamente. Para colmo, también le preguntaron si lo va a incluir en el trabajo discográfico en el que está enfocada actualmente. Con todo esto, sin ponerse a pensar ni buscar las palabras correctas, disparó con lo primero que se le vino a la cabeza apenas se cruzó con tal pedido: “Me tiene podrida la canción ‘Las Divinas’. Si no te gusta, jodete”.

Al parecer, no guarda un buen recuerdo del tema. Si bien en aquel momento fue un gran éxito que encabezaba los rankings de las principales radios de música gracias a los pedidos de los adolescentes ansiosos de escucharla, hoy esa letra, en los tiempos que corren, ameritaría, como mínimo, un análisis. En sus líneas abundaba la discriminación, las diferencias entre clases sociales y el aspecto físico.

De todas maneras, así como grande músicos, como Litto Nebbia, por ejemplo, que en alguna oportunidad admitió que se cansó de cantar “La Balsa”, uno de sus hits más emblemáticos y popular, Brenda también se hartó de entonar uno de sus éxitos. Repetir una y otra vez esa letra y que ante la primera de cambio, cuando se habla de su trabajo, la relacionen con ese título, parece que no le hace gracia y se enoja.

Luego del exabrupto sin filtro, mucho más tranquila y relajada, siguió intercambiando mensajes y contó que sigue adelante componiendo canciones y buscando la perfección de sus letras. “Estoy haciendo música y pasando mi cuarentena muy tranquila”, soltó. Es que la joven, más allá de disfrutar de su profesión como actriz, encuentra en el canto una manera de vivir que la mantiene apasionada.

Por otra parte, en relación con su trabajo actoral, aguarda el lanzamiento de Gilda, la tira que se emitirá por Telefe y que contará la vida de la recordada cantante tropical. “No sé la verdad cuándo sale Gilda. Es una locura lo que está pasando por el coronavirus. Mientras tanto, voy practicando y escucho música”.

Si apuntamos al amor, tampoco quiere saber nada con que le hagan preguntas. Sin embargo, poco a poco, va largando pequeñas muestras del incipiente pero apasionado romance que mantiene con el rapero. En alguna que otra foto se puede ver cómo la cotidianidad los mantiene juntos, dándole rienda suelta al amor en tiempos de coronavirus.