El FdT avanza hacia un “amplio consenso” en el armado de listas en la mayoría de las provincias

El Frente de Todos (FdT) “avanza hacia la unidad y un amplio consenso” en el armado de las listas en las categorías nacionales para las elecciones de este año en la mayoría de los distritos, incluida la provincia de Buenos Aires, mientras que en algunas -pocas- jurisdicciones habría internas, pese a que la voluntad de la coalición gobernante es que “se agoten todos los esfuerzos para armar una única lista”.

A días del sábado 24 de julio, fecha límite para la presentación de precandidaturas para participar en las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), el FdT repetirá de todas formas la tradición kirchnerista de otras elecciones, porque será al filo del cierre, a la medianoche, cuando terminará de definirse si habrá internas o no en la mayoría de los distritos, incluso aunque en el peronismo siga vigente el precepto usado en los comicios de 2019: “Unidad hasta que duela”.

Aquella frase, de autoría de un experimentado dirigente justicialista en tiempos de reconstrucción partidaria durante el gobierno de Cambiemos, se mantiene como bandera entre los sectores que componen la coalición: el objetivo es que la consigna se plasme dentro de una semana, al acordar una única nómina en las primarias, según refieren distintas fuentes del oficialismo.

Sin embargo, las fuerzas políticas que integran el frente en algunas provincias no estarían logrando alcanzar la ansiada síntesis, por lo que la conducción nacional y los gobernadores peronistas consensuaron habilitar las internas para evitar que haya enojos de sectores que decidan participar por afuera del FdT, lo que dividiría votos y generaría una señal de debilidad en tiempos complejos, signados por la pandemia de coronavirus.

En ese marco, en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas por su impacto en el padrón electoral, la unidad “está asegurada en un 95%”, adelantaron las fuentes, por lo que habría lista única para diputados nacionales y legisladores provinciales, mientras que sí habría internas en la categoría municipal en los distritos que no sean gobernados por el oficialismo.

Si bien desde todos los espacios del FdT bonaerense estiman que habrá una lista única, hasta último momento no se definirá porque todavía existen negociaciones con Compromiso Federal de Alberto Rodríguez Saá, que en el distrito más poblado del país es representado por el exvicegobernador Gabriel Mariotto, desde donde piden que se habilite la competencia dentro del frente para contener a sectores descontentos pero que quieran mantenerse dentro de la coalición y así evitar fugas hacia otras opciones de perfil peronista.

La misma situación tiene la Ciudad de Buenos Aires, donde la lista de unidad es un hecho consumado, mientras que el panorama es muy diferente en el FdT de la provincia de Tucumán, donde habría una interna potente y riesgosa entre dos listas, debido a la mala relación y la disputa de poder que existe en el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

En Córdoba, la situación tiene sus particularidades y la definición repercutirá a nivel nacional, ya que no habrá internas en el FdT, pero el gobernador justicialista Juan Schiaretti participará con su espacio Hacemos por Córdoba, lo que impactará en las elecciones generales de noviembre porque en esa provincia también se eligen tres senadores nacionales.

También en Santa Fe se renuevan bancas en el Senado y allí radica la clave de las disputas entre los distintos sectores del peronismo santafesino, con el ministro de Defensa Agustín Rossi entre los protagonistas, que coinciden que la situación se resolverá cerca del sábado 24 y será un acuerdo entre las máximas autoridades nacionales y el gobernador Omar Perotti, que lanzó Hacemos Santa Fe -una marca electoral que lo asocia a Schiaretti- pero participará dentro del FdT y no habría internas: de todas formas, todavía hay una fuerte puja en el armado de las listas.

Un panorama mucho más tranquilo vive el FdT en Mendoza ya que a pesar de que es gobernada por Juntos por el Cambio todos los sectores de la coalición y del PJ mendocino, conducido por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, se encuentran alineados y además sumaron al espacio provincial “Protectora”, del diputado José Luis Ramón, como también al Partido FE.

Según fuentes partidarias, en Mendoza se lograría conformar una lista de consenso sin demasiadas tensiones ni pujas de último momento.

La provincia vecina de San Juan, conducida por el peronista Sergio Uñac, sí tendría internas dentro del FdT debido a que se especula que habría una lista del peronismo apoyada por el gobernador y una del espacio denominado bloquista.

Un ejemplo de lo que se pregona desde la Casa Rosada se perfila en Tierra del Fuego, donde las fuerzas kirchneristas, divididas entre el gobierno provincial y los municipios, acordaron una alianza estratégica y se presentaron unificadas y con un pacto para el armado de las listas: La Cámpora, representada por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, propondrá a quien encabece la lista, mientras que el gobernador Gustavo Melella (Forja) colocaría el segundo precandidato.

