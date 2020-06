El Federal A y las ligas emitieron un comunicado en apoyo a Pablo Toviggino

Compartir

Los representantes titulares del Interior, acompañados por adhesiones de otros asambleístas, firmaron una misiva donde ratifican su “acompañamiento” a la gestión del presidente del Consejo Federal y Secretario de Presidencia de AFA. Es “en relación al ataque mediático realizado por el Presidente del Club San Martín de Tucumán”, según expresa el texto.

“Nuestro fundamento se sostiene y solidifica en la enorme capacidad de gestión del señor Pablo Toviggino, poniendo al fútbol del interior de pie e integrándolos a todos en igualdad de condiciones; un hombre abierto y accesible, permanentemente dispuesto al dialogo e intercambio de ideas y opiniones, así lo reflejan los actos del presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino, por lo señalado le expresamos nuestro total apoyo a su gestión”, expresa el comunicado difundido por Ascenso del Interior.

Firmaron Gustavo Sastre (Asambleísta Federal A – Presidente Club Deportivo Madryn); Héctor Gómez (Asambleista Federal A – Presidente Club Chaco For Ever); Héctor H. Riera (Asambleista Ligas del Interior – Jurisdicción Bonaerense Pampeana – Presidente Liga De Fútbol De Pergamino,Bs. As.); Esteban Milcoff (Asambleista Ligas del Interior – Jurisdicción Litoral Norte – Presidente de la Liga de Fútbol del Nord-Oeste Chaqueño); Rubén Garibotti – (Asambleista Ligas del Interior – Región Mesopotamia Sur – Presidente de Liga Departamental de Gualeguay); Antonio Carrizo – Asambleísta Ligas del Interior – Jurisdiccion Sur – Presidente Liga de Fútbol Comodoro Rivadavia) y Mario Molina – Asambleísta Ligas del Interior – Región Centro (Presidente Liga Dolorense).

Adhirieron Marcelo Blanco (Asambleísta periodos 2016/2017 y 2018/19 – Región Norte – Presidente Liga Regional Jujeña de Futbol); German Luperio Fernández (Asambleista periodo 2018/2019 – Jurisdicción Litoral – Presidente alterno Liga Formoseña de Futbol); Guillermo Tejada (Asambleista periodo 2017/18 – Región Cuyo – Presidente de Liga Albardon) y Guillermo Ramón Marenco (Asambleista periodo 2017-2018 – Jurisdicción Norte (Presidente Liga Santarroseña Catamarca).

El comunicado de los representantes del Interior sale poco después del emitido por la Primera Nacional, que también repudió “los dichos y actos” del presidente de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra. El documento, que lleva la firma de los 31 clubes restantes de la divisional, fue dado a conocer anoche y critica la actitud de su par tucumano al entender que sus dichos y actos “menoscaban los valores de compañerismo, dignidad y honestidad” y acusándolo de “utilizar herramientas inapropiadas para un beneficio personal”.