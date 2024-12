El fenómeno Stray Kids: el reclamo de los fans para que la banda sume a la Argentina a su gira

Una juntada masiva en el Barrio Chino de Buenos Aires con cartulinas diseñadas desde la angustia por no conseguir una fecha de la gira mundial, un trabajo organizado en las redes para mantener en vilo el sueño de miles de personas, y la llegada a varios famosos, son unos de los tantos detalles que se pudieron notar con el correr de las semanas. Desde figuras como Elvis Presley hasta bandas como One Direction, las personas supieron demostrar su amor por sus ídolos cueste lo que cueste. Esto se traslada a la actualidad con el movimiento K-Pop proveniente de Corea del Sur, que llegó para quedarse en el país con agrupaciones como Stray Kids, compuesta por siete talentosos surcoreanos y un australiano. Sin parar de sembrar éxitos a nivel global, la devoción de sus seguidores llegó hasta los oídos de celebridades nacionales como Beto Casella cuando se dio a conocer la gira que harán por América Latina, de la que nuestro país está ausente.

En 2017, los reflectores se iluminaron para Stray Kids como resultado de un programa de supervivencia musical diseñado para encontrar un grupo innovador y versátil. Desde su debut oficial en 2018 con el sencillo “I Am NOT”, la banda captó la atención por su enfoque único y la gran participación de los propios miembros en todos los aspectos musicales, desde la composición hasta la producción de sus temas. Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Seungmin, I.N, Bang Chan y el australiano Felix, quienes lograron combinar géneros como el hip-hop, EDM y pop en sus producciones, son las figuras que componen la banda, aunque hasta 2019 contaban con Woojin dejó el grupo por motivos personales. Sin embargo, esto no impidió que se ganaran el corazón de millones de personas alrededor del mundo y, en agradecimiento, ellos le dedicaran el alma en cada una de sus puestas en escena.

En sus letras no solo abordan experiencias personales, sino que también comparten enseñanzas de vida, generando una conexión profunda con su audiencia global. Esto se vio reflejado en el reconocimiento que obtuvieron tanto en su nación como del otro lado del globo, ya que canciones como “God’s Menu”, “Thunderous” y “MIROH” los posicionaron como uno de los principales exponentes del K-Pop a nivel mundial.

Por si fuera poco, su corta trayectoria estuvo repleta de reconocimientos en el mundo de la música. Entre su poblada vitrina, relucen premios como Rookie del Año en los Seoul Music Awards en 2018, Mejor K-Pop en los MTV Video Music Awards 2023 y Mejor Álbum de K-Pop en los Billboard Music Awards 2023, donde volvieron a recibir nominaciones en la edición de este año como Mejor Artista Global de K-Pop y en otra más por su material discográfico Rock-Star. Además, los cantantes competirán en la categoría de Top Dúo/Grupo, en la que compiten artistas de renombre como Coldplay, Linkin Park y Blink-182.

Acorde a estos tiempos, la banda llevó a cabo colaboraciones con todo tipo de celebridades. Desde actores como Ryan Reynolds y Hugh Jackman para la banda sonora de película Deadpool & Wolverine, que luego más tarde llevó a la dupla de actores a participar en el video de “Chk Chk Boom”, hasta una colaboración musical con Young Miko para la segunda temporada de la serie Arcane, basada en el videojuego League of Legends.

Pero más allá de este curriculum en construcción permanente, el sueño de todo fanático, es poder ver a sus ídolos en vivo y sobre un escenario al menos una vez en su vida. Por eso, el anuncio a mediados de este año de la gira mundial “dominATE” fue recibido con tanta alegría. Si bien ya contaban con una vasta experiencia arriba de los escenarios, esta iba a ser la primera vez para algunos países de América Latina, como Chile, México, Perú y Brasil, de verlos en directo. Sin embargo, la euforia no se trasladó a todos lados, ya que Argentina quedó afuera, a pesar de ser uno de los lugares donde más se consume este género musical desde principios de los 2000, y una plaza reconocida por artistas de diferentes estilos.

El choque con la realidad dejó completamente descolocado al fandom argentino. Tras varios años esperando este momento, por razones pocas claras se habían quedado sin una fecha y las negociaciones estaban lejos de llevarse a cabo. La tristeza y la indignación se extendieron rápidamente entre los seguidores y era el momento de tomar cartas en el asunto.

Para Sol dos Santos Villar, líder de la fanbase oficial Stray Kids Argentina, la noticia fue devastadora: “Es como si nos hubiesen tirado un baldazo de agua fría”, le dice a Teleshow para sintetizar el dolor y la frustración. “El fandom argentino no siempre tiene la posibilidad de ir a otro país a verlo y, si la tuviera, no es la misma experiencia”, agrega. Por su parte, Lourdes Laxague, otra de las referentes, amplía el concepto: “Colombia, Italia y Argentina son los que están afuera del tour. Fue un gran impacto, ya que no solo somos unos de los países que más los interactuamos, realizamos publicaciones y nos movemos en las redes sociales, sino también en Spotify”.

Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de hashtags como #SKZenArgentina, #DominATE_Argentina y #SKZxARG, en un intento por llamar la atención de los cantantes y su agencia, como también las productoras locales para poner en la mesa las negociaciones por la gira. Desde ese momento, estos hashtags se colaron entre las tendencias líderes en la Argentina. Junto a nombres pesados de la política (Javier Milei, Cristina Kirchner, Donald Trump), el deporte (Boca, River, Franco Colapinto) o el espectáculo (Pampita, Wanda Nara, China Suárez) la cruzada de los STAY -tal como se conoce a los fanáticos en el mundo- se mantuvo siempre en lo más alto, generando sorpresa y curiosidad entre quienes no los conocían. ¿Qué significan esas siglas? ¿Por qué son tendencia todos los días? Mientras buscaban las respuestas, los seguidores redoblaron la apuesta y salieron a la calle.

El fandom en acción:

creatividad y perseverancia

En Argentina, los STAY no se quedaron de brazos cruzados. Según el testimonio de Sol a este medio, los seguidores organizaron campañas de visibilización que incluyeron la proyección de mensajes en pantallas cercanas al Obelisco durante siete días. “Ahora, estamos intentando juntar dinero para poner más publicidad en Corea del Sur sobre lo que estamos haciendo”, comenta entusiasmada.

Además, se organizaron encuentros como la juntada del domingo 24 de noviembre en el Barrio Chino, en el barrio porteño de Belgrano, donde los fanáticos compartieron su pasión por la banda y sus deseos para que vengan al país. Desde peluches, photocards, gigantografías de los artistas, la entonación del himno nacional argentino y banderas albicelestes fueron algunos de los detalles que se pudieron apreciar durante la jornada.

Durante este evento, la aparición de Beto Casella, conductor de Bendita (Canal 9), generó un gran revuelo. En diálogo con este medio, el periodista explica su sorpresiva presencia en la juntada: “Me conmueve el gran trabajo que están realizando. No formo parte del fandom, pero me sumé un poco a la movida en las redes y realicé alguna mención en la televisión”.

En la misma línea, el periodista reflexiona sobre la intensidad del fanatismo: “Todas las pasiones populares me conmueven. Es como la futbolera, que es sinónimo de pertenencia. Algunos podrán calificarlo de ‘locura adolescente’, pero todas las pasiones son especies de locuras adolescentes. Los recontra banco”.