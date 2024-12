El feroz insulto de exfuncionario K contra «Pepe» Mujica por las críticas a Cristina

Sigue la polémica por los dichos de José «Pepe» Mujica acerca de Cristina Kirchner. El expresidente de Uruguay había sostenido, en una entrevista brindada el viernes, que la dos veces presidenta y una vez vicepresidenta está obstruyendo el recambio generacional (o, en términos del kirchnerismo, el trasvase) en la política argentina. «¡Cómo les cuesta largar el pastel!», dijo. Y este sábado Marcelo Saín, exfuncionario del kirchnerismo y de la provincia de Santa Fe, salió con los tapones de punta, con un feroz insulto contra Mujica.

Saín usó su cuenta oficial de X para descargar la ira. «Este viejo de mierda, cagón y charlatán, que nunca hizo una reforma seria en su país, tendría que aprender de Cristina Kirchner», arremetió el exministro de Seguridad de Santa Fe y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, investigado por posible espionaje ilegal.

En el mismo tuit precisó qué debería aprender Mujica: «Gobernar a favor del pueblo produciendo cambios de verdad. Por eso, los sectores dominantes la odian a ella, ¡y al uruguayo lo aman!». A su posteo, adosó un fotomontaje con Cristina Kirchner y Mujica, junto con las declaraciones del expresidente uruguayo.

Los dichos del referente del Frente Amplio, que se enmarcan en una entrevista que concedió al medio Agence France-Press (AFP) el viernes, fueron: «La vieja Kirchner está jodiendo, en lugar de dejar a las nuevas generaciones. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Qué lo parió!».

Marcelo Fabián Saín, que se presume un entendido en políticas de seguridad, fue ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y luego director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Legislatura santafesina lo destituyó en noviembre de 2021 por “mal desempeño de sus funciones”. Además, se dispuso el impedimento por diez años para que ocupara cargos en el MPA.

En la votación por la destitución de Saín, los senadores santafesinos que impulsaron el proceso plantearon que el funcionario había realizado proselitismo político desde su cargo en el MPA, realizando reiteradas publicaciones en redes sociales en favor de un sector y en contra de sus rivales de partidos contrarios e incluso contra dirigentes del propio peronismo.

Tanto las bancadas del radicalismo, como de Juntos por el Cambio y el Frente Progresista, e incluso algunos peronistas no alineados con el gobernador Omar Perotti, habían votado en favor de su destitución.

Saín no se quedó callado luego de conocer su destitución y sostuvo: «¿Ustedes creen que yo, como director del Organismo de Investigaciones, puedo dirigir investigaciones contra quien a mí se me antoja? Son investigaciones que hacen a estructuras de poder, muchas de las cuales comprometen a personas que están acá presentes. Lo que están haciendo acá es sacarme del medio porque les molestan esas investigaciones”.

Saín estuvo al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe desde el comienzo de la gestión de Perotti y hasta marzo de 2021, cuando al desgaste por la situación de inseguridad y algunos enfrentamientos que mantenía con distintos sectores políticos, se sumó la polémica por unos audios privados en los que lanzaba críticas en distintas direcciones.

«Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal, si atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos», se lo escuchaba decir en uno de esos años.

En algo más de un año de gestión, el funcionario quedó enredado en polémicas recurrentes. De frases fuertes y modos poco frecuentes para la formalidad política, Sain logró granjearse enemigos en la oposición, pero también dentro del propio peronismo, que no reparó en bancar su destitución, en la Legislatura de Santa Fe.

Tras su destitución encontró refugio rápidamente. El segundo de los ministros de Seguridad nacional de la gestión Fernández-Fernández, que era Aníbal Fernández, lo cobijó por casi un año con el cargo de asesor en materia de seguridad pública. Ya se conocían de cuando se creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la que que el mismo Saín fue interventor.

Sin embargo, las cosas no fueron del todo bien en esa segunda oportunidad para Saín. El 1 de noviembre de 2022, presentó su renuncia como asesor de Aníbal Fernández, dado que un manto de sospechas por un supuesto espionaje ilegal lo cubría.

Este viernes, mientras Mujica sostenía desde Uruguay que Cristina Kirchner debería abrir camino a las nuevas generaciones, el fiscal Ezequiel Hernández, de la Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, pidió elevar a juicio la causa que pesa sobre Saín por espionaje ilegal.

El fiscal Hernández pedirá una condena de 11 años en prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 22 años para Saín.

Otro tanto enfrentan sus supuestos colaboradores en las tareas de espionaje, quienes cumplían tarea en diversos organismos del gobierno de la provincia de Santa Fe, como la Agencia de Control Policial, el Departamento de Inteligencia Criminal, las Secretarías de Seguridad Pública y de Control Institucional.