El festival solidario Bien Criollito congregó a más de treinta mil personas

El cantante Hernán Arias, organizador del festival solidario Bien Criollito que se desarrolló este fin de semana en Las Lomitas, que congregó a más de treinta mil personas agradeció el apoyo que recibió para este gran sueño cumplido.

Del 9 al 11 de mayo, la localidad de Las Lomitas se convirtió en epicentro de arte, tradición y compromiso social con la primera edición del festival solidario “Bien Criollito”, un evento que tuvo por objetivo celebrar la identidad cultural del oeste formoseño y fomentar el trabajo comunitario.

Organizado en el predio San Rita, ubicado sobre la Ruta Nacional N°81 (km 1459), tuvo tres días de intensa actividad cultural con espectáculos de música folklórica, danzas típicas, talleres educativos, gastronomía regional y una fuerte impronta solidaria.

Por el escenario pasaron artistas de la talla de El Chaqueño Palavecino, Hernán Arias, Lázaro Caballero, Christian Herrera y el Indio Lucio Rojas, referentes del folklore nacional que aportaron lo mejor de su música.

A pesar de que la actividad congregó una muy buena movida económica para esta localidad del oeste formoseño, no contó con el auspicio de la Municipalidad de Las Lomitas.

El hecho fue remarcado por Arias: “Hace años que queremos hacerlo y no teníamos el respaldo. Es horrible cuando no tenés ese apoyo” se sinceró.

En contrapartida, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial al señalar que “se hicieron eco de nuestro proyecto y siempre acompañaron a la cultura de Formosa. Nos brindaron todas las herramientas para poder realizarlo. Hablo del gobernador Gildo Insfrán y del vicegobernador Eber Solís, a quienes quiero agradecer especialmente” expresó.

“Es importante para los cantores que tengamos ese apoyo del Estado, un Estado presente” subrayó.