El fin de semana aumentó el precio del gas:la garrafa de 10 kg pasó a costar casi $1.600

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, a través de la Resolución Nº 168/23 de la Secretaria de Energía de Nación, publicada en el Boletín Oficial, se actualizaron nuevamente los valores para el GLP envasado, donde desde el sábado el precio de la garrafa de gas de 10 kilogramos que salía $1470 pasó a costar $1.595,64.

«Este nuevo aumento para las garrafas, no solamente impactará en los bolsillos de los consumidores, sino que también afectará a fraccionadores y distribuidores», lamentó.

El precio de la garrafa de gas de 10 kilogramos era de $1470, la de 15 kg $2100 y la de 45 kg a $10.300 siempre adquirida en el mostrador. A partir del sábado 1 de abril, para la provincia de Formosa, la garrafa de 10 kg pasará a tener un costo de $1.595,64, la garrafa de 12 kg a $1.914,77 y la de 15 kg a $2.393,46.

«De esta manera, se trabajará conjuntamente con la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, para hacer cumplir estos precios de referencia y evitar abusos por parte de los comercios», señaló.

Se solicitó también, a todos los consumidores de la provincia que en caso de encontrarse con incumplimientos en la comercialización, anónimamente, deben señalar el lugar de venta a los teléfonos 3704 36379 – 0800 – 444 – 1770 / 370 4436198 o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o subconsumidor@formosa.gob.ar.

A su vez, Gialluca solicitó, al Ministerio de Economía, como al Subsecretario de Hidrocarburos de Nación, que la prórroga nuevamente de la actualización de los impuestos a los combustibles, postergada hasta el próximo 1º de julio, no sea aplicada en un 134%, pues ello «generaría una gravísima situación económica y social, a lo que se le suma la inflación del mes de marzo y las permanentes remarcaciones en alimentos, medicamentos y servicios públicos».

Postergan aumentos

en los combustibles

Para contener la inflación, se postergó por 90 días un nuevo aumento de los impuestos a los combustibles.

El Ombudsman Provincial, señaló que, a través del Decreto 168/23 publicado el viernes en el Boletín Oficial, se suspendió un incremento tributario de 134%, hasta el 1º de julio para evitar que se traslade a los precios de surtidor y reducir el impacto que tendrá la inflación.

«Se fundamentó que los motivos de la medida se debieron al impacto que tendría en los precios al consumidor. Con la reforma impositiva de 2017, se estableció un monto fijo del impuesto que debe actualizarse trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor», contó.

Desde el Organismo de la Constitución Provincial, se solicitó al Ministro de Economía Sergio Massa y al Subsecretario de Hidrocarburos Federico Bernal, “que teniendo en cuenta que estos impuestos son pagados por los consumidores y que no afectan a las empresas, pues siempre los costos de movilidad y logística, también son trasladados, tanto a los alimentos, como a los servicios y en consideración a que la inflación del mes de marzo superaría el 7%”; no aplicar las actualizaciones de los impuestos a los combustibles, “en los porcentajes suspendidos, pues ello implicaría que el valor de los mismos aumentaran en más de un 20% y en consecuencia, sostener el plan que viene fijando incrementos en los precios de venta al público de un 3,8% o 4% para los próximos meses o directamente evitar cualquier nuevo aumento en los combustibles, en atención a la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores, tanto del sector público como privado, que no les permite hacer frente a sus necesidades básicas y esenciales”.