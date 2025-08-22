El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

La amistad entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia, dos figuras centrales del teatro y la televisión argentina, atravesó un quiebre inesperado que trascendió el ámbito personal cuando estaban en el escenario con la exitosa obra Desnudos: no supieron solucionar sus diferencias por lo que la amistad habría llegado a su fin. Paula Varela, al aire de Intrusos (América TV) reveló los pormenores de una relación profesional y afectiva que se resintió entre camarines, decisiones laborales, personales y desencuentros fuera del libreto,

Según la periodista, el distanciamiento y la pelea se originaron en el contexto de la obra de teatro que ambos protagonizaban junto a Sabrina Rojas, la expareja y madre de los dos hijos de Castro, antes de blanquear su separación. Desnudos, que durante un largo tiempo fue un éxito de recaudación, tuvo como trasfondo situaciones incómodas en los camarines desde que Rojas y Castro pusieron fin a su historia personal.

Cuando la pareja terminó y Luciano empezó a salir con Flor Vigna, los encuentros en los camarines se volvieron incómodos, con Castro encerrado charlando con Heredia, mientras Sabrina, también parte del elenco, circulaba por el mismo espacio. “Era todo muy incómodo, muy raro. Entonces, lo que esperaba Luciano de Gonzalo Heredia era: ‘che, ¿por qué no corremos a Sabrina de la obra?’”, expresó Varela. Señaló que para Castro la convivencia resultaba insostenible y esperaba una reacción o apoyo de su amigo, que no llegó.

La periodista detalló que Castro nunca escuchó de parte de Heredia una expresión concreta en defensa de su continuidad. “En ese momento que Luciano dice: ‘Me bajo’, Gonzalo no le dice: ‘No, che, pará, vení, quedate, vemos, hablamos con Sabrina, que se baje ella, quedate vos’. Y eso a Luciano le molestó y mucho”, narró Varela, sintetizando el momento clave del conflicto. Finalmente, Castro abandonó la obra y Rojas siguió en el elenco.

De acuerdo a la reconstrucción de Varela, Heredia y su mujer, Brenda Gandini, se posicionaron más cerca de la conductora de Paso en América (América TV). “La protegieron, si querés, o no saltaron, lo dejaron ir a Luciano y a Luciano eso le molestó muchísimo”, remarcó la periodista y agregó que el gesto dejó a Castro dolido. Otro de los aspectos señalados fue el perfil de Castro como alguien que “a veces es medio enojado, medio caprichoso”, y que esas actitudes hicieron que el resto del grupo de trabajo no intentara retenerlo cuando quiso irse, sino que finalmente le permitieran irse.

La amistad entre Heredia y Castro tenía larga data: “Era su amigo, su compañero de ruta. Esperabas otra actitud… Eran amigos desde antes, tal vez, pero por lo menos desde Valientes, la tira que compartieron en 2009.

Biográficamente, los caminos de ambos se diferenciaron aún más luego de Desnudos. “Gonzalo Heredia tomó como otro camino, viste que él lee mucho, escribe…”, apuntaron, y sumaron que en ese momento Heredia trabajaba en un guion para hacer junto a Castro, pero las diferencias artísticas también formaron parte del alejamiento: “Luciano no estaba muy de acuerdo con las cosas que escribía Gonzalo, como que Gonzalo iba más por el arte y Luciano decía ‘Che, vamos a facturar’”.

En la conversación se repasó cómo tras el conflicto cada uno siguió su camino profesional. “Después Luciano hizo obras mucho más rendidoras en la taquilla que Gonzalo. Las de Luciano anduvieron mejor”, señalaron en el piso. También relataron que Heredia quedó enfocado en sus propios proyectos y de ambos lados surgieron nuevas duplas artísticas.

Para cerrar, el panel confirmó que, al día de hoy, Gonzalo Heredia y Luciano Castro siguen distanciados, sin perspectivas de reconciliación ni proyectos conjuntos a la vista. La historia secreta detrás de una de las amistades emblemáticas del teatro y la televisión argentina quedó a la vista, dejando claro que los vínculos, en ocasiones, no resisten el peso de los conflictos profesionales y personales.