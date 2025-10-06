El Financial Times cuestionó la política cambiaria de Javier Milei y advirtió por la fuerte demanda de dólares

El Financial Times, uno de los medios económicos más influyentes del mundo, publicó este domingo un artículo en el que cuestiona la estrategia cambiaria del gobierno de Javier Milei y advierte sobre la demanda de dólar que erosiona las reservas del Banco Central (BCRA) en la antesala de las elecciones de medio término.

La nota, firmada por la periodista Ciara Nugent, describe cómo los “creativos operadores de divisas de Argentina” están aprovechando los mecanismos del mercado para obtener ganancias rápidas, lo que agrava la fragilidad financiera del país.

Entre abril y agosto, operadores individuales compraron u$s9.500 millones al Banco Central (BCRA) para revenderlos en el mercado paralelo, el llamado en la jerga financiera «el rulo», según el medio británico. Esa cifra equivale a casi la mitad de las divisas provenientes de las exportaciones agrícolas de la temporada de cosecha, lo que dificultó al organismo recomponer sus escasas reservas sin presionar aún más sobre el tipo de cambio.

“El Gobierno enfrenta un problema creciente para sostener el peso”, sostiene el texto. “La incapacidad de Milei para acumular reservas ha inquietado a los inversores y ha provocado una venta masiva de activos argentinos en las últimas semanas”.

La periodista recuerdó que la turbulencia del mercado comenzó el mes pasado, luego de una derrota electoral local del oficialismo que puso en duda el respaldo político a las reformas de libre mercado impulsadas por Milei. Ese episodio desencadenó una caída del peso y de los bonos soberanos, alimentando las expectativas de una nueva devaluación dentro de la banda cambiaria.

En ese contexto, el artículo menciona que la promesa de apoyo financiero “formulada con vaguedad” por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, logró atenuar parcialmente la volatilidad, aunque no disipó las tensiones.

“El peso subió un 10% una semana y cayó un 7% la siguiente”, puntualiza el medio, en referencia a la extrema sensibilidad del mercado cambiario frente a los rumores y movimientos políticos.

El diario británico señala que Milei responsabilizó a sus adversarios políticos por la presión sobre el peso, acusándolos de vender moneda local o de alentar la incertidumbre. Sin embargo, los analistas consultados afirman que existen razones estructurales más profundas, vinculadas al riesgo electoral y al comportamiento histórico de los agentes económicos.

“La demanda de dólares suele aumentar en Argentina antes de las elecciones, cuando familias y empresas buscan protegerse del riesgo político”, explica el artículo. “Esa tendencia se intensificó desde la sorpresiva derrota de Mauricio Macri en las primarias de 2019”.

Además, el Financial Times indica que la crisis política reciente debilitó el tipo de cambio paralelo, mientras que el peso oficial fue sostenido mediante intervenciones del Banco Central. Esa dinámica amplió la brecha cambiaria y fomentó operaciones de arbitraje, mediante las cuales se compran y venden divisas aprovechando las diferencias entre cotizaciones.