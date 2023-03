El fiscal Benítez confirmó que el galpón incendiado iba a ser allanado por la GN

La justicia federal intentó allanar el galpón pero no pudo hacerlo debido a la violenta reacción de un grupo de personas en el lugar que agredieron a los uniformados. En el interior se guardaban varios productos entre soja y combustible. “Estamos tratando de identificar a los agresores, aquellos que fueron excesivamente violentos, y continuar con la causa”, expresó el Dr. Luis Benítez, Fiscal Federal del Juzgado Nº 2, al Grupo de Medios TVO.

“Es un depósito en el que lamentablemente no se pudo concretar la medida porque hubo una reacción desmedida de los dueños de las mercaderías que estaban ahí depositadas y género que sea más prudente retirar la gente y ver de qué manera se podía hacer, resguardando la integridad física de todos y que no se termine de una manera indeseada”, agregó Benítez.

El incendio, que ocurrió de forma accidental según las primeras pericias, ocurrió el sábado por la noche en la manzana 7 del barrio Las Orquídeas. El galpón habría sido utilizado como depósito de productos y mercaderías pero también con fraccionadora clandestina de combustible que era enviado por contrabando al Paraguay.

“La información que teníamos es que era un depósito de mercadería en general, soja y lo que usualmente se ingresa de contrabando pero también de combustible, que hoy por hoy es uno de los productos que más se está egresando de contrabando por la diferencia de precios que existe con el vecino país. Tengo entendido, por la información que pudo obtener la fuerza ese día, que ahí había de todo tipo de bulto y de mercaderías”, precisó el fiscal.

Cabe señalar que el propio gobernador Gildo Insfrán se hizo presente en el lugar al día siguiente para supervisar los trabajos de la policía provincial. Un día antes, la Gendarmería Nacional debió pedir apoyo a la fuerza provincial debido a los ataques de un grupo aproximado de 100 personas, mientras pretendían allanar el lugar. En principio la investigación señalaba la existencia de 2 galpones.

En este sentido, el fiscal Benitez indicó que “eran dos galpones, hoy estamos tratando de identificar a los agresores, aquellos que fueron excesivamente violentos, y continuar con la causa”. “Lamentablemente tuvimos esta información y no se pudo concretar pero sí tenemos identificados a los propietarios de los galpones que nos tendrán que dar sus explicaciones, así como también los agresores nos tendrán que dar sus explicaciones”, añadió.

Las condenas por los delitos de contrabando, ya sea por ingreso o egreso de productos, van desde los 2 a los 10 años de cárcel pero en caso de agregar estupefacientes, las penas se agravan de 3 a 15 años.

