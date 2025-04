El FMI aprobó el crédito de US$ 20.000 millones para Argentina, pero faltan conocer los detalles

Después del cierre del acuerdo técnico el martes por la noche, Argentina quedó a un paso de tomar un préstamo de US$ 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional. La expectativa del gobierno es que el viernes próximo se termine de aprobar en la reunión de directorio en Washington.

El nuevo programa -el número 23- traerá un nuevo influjo de dólares y cambios importantes en la política económica, pero sus detalles aún se desconocen y mantienen en vilo al mercado.

1) Desembolsos

Argentina recibirá desembolsos durante los próximos 4 años y deberá devolverlos desde 2029 hasta 2034. Luis Caputo dijo que este acuerdo era «diferente» a cualquier otro dado que los objetivos fiscales y monetarios estaban cumplidos, sugiriendo que no habría «desembolsos graduales». Pero el Fondo confirmó que será en «tramos», como en todos los programas.

En cuanto al cronograma, también hubo diferencias. La titular del organismo, Kristalina Georgieva, dijo que veía «razonable» un adelanto de US$ 8.000 millones, mientras que el Gobierno presionó por un anticipo de más de US$ 10.000 millones. Una congresista republicana, simpatizante de Javier Milei, pidió incluso US$ 15.000 millones.

2) Uso de los fondos

En el DNU de marzo, el Gobierno justificó la urgencia de endeudarse sin el debate de una ley en la necesidad de cubrir los vencimientos de deuda del programa acordado en 2022 y cancelar la deuda del Tesoro con el Banco Central. Sin embargo, aún no está claro qué monto del préstamo será de libre disponibilidad, de modo que el Banco Central pueda utilizarlo para intervenir en el mercado de cambios.

3) Esquema cambiario

El Gobierno viene manteniendo un tipo de cambio fijo con un deslizamiento del dólar del 1% desde febrero pasado. Sin embargo, los bancos de Wall Street sospechan que habría cambios en el esquema cambiario, dadas las exigencias del FMI. «Podría implicar una posible devaluación adicional del peso argentino (ARS), para liberar parte de la inflación reprimida que se observa, dada la fortaleza del peso», dijo el Citi en un informe de fines de marzo dedicado al acuerdo con el FMI.

La entidad agregó que «Argentina cumplió las condiciones fiscales para acceder a fondos del FMI, pero es probable que el Fondo imponga requisitos cambiarios para el acceso parcial o total al nuevo financiamiento». En ese marco, estimó cuatro escenarios principales, que enumeró del menos al más conservador en términos de preservar el proceso de desinflación:1) flotación libre del ARS, 2) devaluación seguida de una banda cambiaria, 3) sin devaluación pero con banda cambiaria, 4) sin cambios.

«Milei y el ministro Caputo no han sido enfáticos sobre mantener el régimen actual luego del acuerdo, lo cual ha llevado al mercado a revalorizar al alza las probabilidades de una devaluación anticipada este año. Una posible solución de “término medio” podría consistir en un acceso inmediato (mayo-junio) a una parte de los fondos sin cambios iniciales (ver 4) o, como mucho, con bandas cambiarias (ver 3), y un compromiso de flotación posterior a las elecciones de medio término para acceder al resto de los fondos (ver 1)», evaluó.

4) Blend

Uno de los candidatos a ser modificados es el dólar exportador o blend, un instrumento que inició Sergio Massa con el dólar soja y la gestión actual amplió a todas las exportaciones. Ya en julio de 2024, el FMI esperaba su eliminación. Ahora, se habla de que podría flexibilizarse, de modo que los exportadores liquiden el 90% al tipo de cambio oficial y el 10% al CCL, en lugar del régimen actual de 80-20.

5) Cepo

Uno de los puntos más sensibles es la salida del cepo. En enero pasado, Milei estimó que necesitaba US$ 10.000 millones adicionales para levantar las restricciones. Y en febrero, dijo que «el 1 de enero de 2026, el cepo no va a existir más». En su informe, el Citi estima que «el nivel previsto de reservas también podría ser suficiente para eliminar los controles de capital y, de hecho, aumentar la posibilidad de una salida anticipada antes de las elecciones de mitad de mandato de octubre».

Si bien la percepción del banco es que «Caputo está totalmente comprometido con eliminar controles, considera que es probable que suceda «al menos al final de este año, a pesar de que vemos que las turbulencias probablemente no hayan terminado». Menos optimista, el economista Ricardo Arriazu advirtió que el préstamo de US$ 20.000 millones «no alcanza para abrir el cepo». Y consideró que será clave el nivel de disponibilidad de los fondos para mantener a raya el dólar.

6) Tasas de interés

Es probable que el Fondo también pida un incremento en términos reales de la tasa de política monetaria, hoy del 29% nominal anual (2,4% mensual), una medida que encarecería el crédito y enfriaría el ritmo de recuperación de la actividad. El Banco Central redujo fuertemente las tasas para licuar los pasivos remunerados (Leliq), como parte del apretón monetario para reducir el mercado de pesos.