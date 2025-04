El FMI buscó aclarar dichos de Georgieva sobre las elecciones y la denuncia de presiones al directorio

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva buscó bajarle el tono a sus declaraciones del jueves sobre «no descarrilarse» de cara a las elecciones. «Mi mensaje fue para el Gobierno», dijo sobre la eventual tentación de aumentar el déficit fiscal. Por otra parte, el organismo respondió sobre las denuncias de «presiones» a los directores para aprobar el nuevo programa con Argentina.

En su conferencia del jueves, la economista búlgara recordó que habrá elecciones este año en octubre. En una definición inusual para el FMI, Georgieva dijo: «es importante que no se descarrilen de la intención de cambio».

«Hasta ahora no vemos ese riesgo materializándose, pero instaría a Argentina a que siga por este camino», enfatizó Georgieva ayer. Hoy aseguró que, en su experiencia, los Gobiernos tienden a «debilitar su decisión de hacer reformas» cuando enfrentan elecciones.

Las declaraciones originales generaron rechazo en la oposición por la «intromisión electoral» del Fondo Monetario. «A los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino», sostuvo un documento del Partido Justicialista. La lectura fue más allá y aseguró que «pidió votar a los candidatos de Milei».

Al tanto de la controversia que se desató, Georgieva aclaró que «las elecciones son de los argentinos».

En conferencia de prensa, más tarde, el director para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, consultado por El Cronista sobre las declaraciones de Georgieva, reiteró la frase de la directora: «las elecciones son para la gente, no para nosotros. Ella estaba subrayando la importancia de que el Gobierno implemente las medidas por delante. El Fondo nunca toma posiciones sobre los resultados electorales», agregó.

Por otra parte, también ante la consulta de este medio, se refirió a un artículo de la agencia Bloomberg en el que se señala que hubo directores que recibieron presiones de la dirección del FMI para votar a favor del nuevo programa con la Argentina.

«Las decisiones sobre los programas del FMI se toman luego de un análisis del directorio y una evaluación técnica del staff. El programa con la Argentina se decidió luego de una evaluación muy rigurosa. Esto refleja el compromiso con la estabilización a través de las reformas», agregó Valdés. A la hora de analizar los riesgos para la Argentina este año, el jueves Georgieva consideró que uno de ellos sería «que la Argentina esté sola en ese contexto». Pero aseguró que el país «ahora no está solo», por el apoyo del Banco Mundial, el FMI y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pese a la aclaración, Georgieva se mostró muy alineada con el ministro de Economía Luis Caputo y más tarde, con el de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien le regaló un pin de «motosierra». «Lo voy a usar», le dijo ella en agradecimiento.

Estados Unidos como principal accionista del FMI presionó a la dirección del organismo públicamente. Le reclamó que no se desvíe de su mandato original y que preste a los países «que hacen las cosas bien». En ese marco, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, destacó el programa fiscal de la Argentina y las reformas de Javier Milei.

Georgieva respondió que consultaría a todos los miembros del FMI para definir la aplicación de los recursos, en un contexto donde Estados Unidos con su agenda «anti-woke» reclama bajar el financiamiento contra el cambio climático o políticas de género e incluir, entre otros, el fondeo a proyectos de energía no renovable y combustibles fósiles.