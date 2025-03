El FMI no confirmó el monto, pero dijo que los desembolsos serán «en tramos»

Después de los anuncios sorpresivos del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para calmar a los mercados, el organismo mantuvo la formalidad este jueves. No quiso mencionar el monto, como sí había anticipado el funcionario, y solo aseguró que el programa financiero que discute con la Argentina tendrá un tamaño «significativo». Sí detalló que los desembolsos serían en cuotas. El acuerdo final todavía debe ser definido por el directorio del organismo.

«Lo que puedo decir ahora es que las discusiones sobre un nuevo programa apoyado por el Fondo están muy avanzadas. Estas discusiones incluyen conversaciones sobre un paquete de financiamiento considerable. El tamaño de dicho paquete será determinado, en última instancia, por nuestro Directorio Ejecutivo. Pero puedo confirmar que las discusiones se están centrando en un paquete significativo», dijo Julie Kozack, la vocera del Fondo.

De esa manera, las autoridades en Washington evitaron confirmar la cifra de anunciada por Caputo. Por la mañana, durante una conferencia de seguros, el ministro dijo que había acordado con el staff del organismo un crédito de US$ 20.000 millones y que negocia un paquete adicional con Banco Mundial, BID y CAF, por el cual las reservas brutas van a subir «en torno a los 50 mil millones de dólares», sin precisar el ritmo de los desembolsos.

Consultada al respecto, en su habitual conferencia de los jueves desde Washington, la portavoz del Fondo también explicó que «como ocurre con todos nuestros programas, los desembolsos se realizarán en tramos a lo largo de la vigencia del programa». «Pero la programación exacta y el tamaño de cada tramo son, por supuesto, parte de las discusiones que están en curso», agregó.

Esto significa que todavía siguen negociando el monto inicial (front-loading) que recibirá Argentina. Ese dinero es clave porque le permitiría al Banco Central robustecer las reservas en un momento de «urgencia», como reconoció el equipo de Caputo en el Congreso. El Bank of America proyectó en enero un desembolso inicial de entre US$ 5.000 y 10.000 millones.

El mensaje de Caputo y el Fondo se conoce en medio de la trepada de los dólares paralelos (el blue superó el miércoles los $ 1.300) y la venta imparable de reservas por el Banco Central en las últimas 8 ruedas.

En ese marco, el staff mantuvo el martes una reunión con el Directorio para analizar las negociaciones de un nuevo préstamo a la Argentina. Allí, los técnicos le habrían presentado un borrador del programa, cuyos detalles aún se desconocen.

Milei y Caputo buscan refinanciar los pagos de capital del programa del 2022 (unos US$ 14.000 millones hasta 2029) y obtener fondos frescos para mantener a raya el dólar en un año con elecciones.

Se habla de US$ 12.000 millones para cubrir los pagos y US$ 8.000 millones para fortalecer reservas, lo que en este último caso incrementará el nivel de la deuda. Pero el Fondo pide a cambio una mayor flexibilidad cambiaria, lo que podría impactar en la inflación.

Durante la conferencia, Kozack explicó que «las discusiones continúan sobre las políticas específicas que incluirá el programa».

«Lo que sí puedo decir es que, para sostener los logros alcanzados hasta ahora por las autoridades, existe un reconocimiento compartido sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, al tiempo que se fomentan y profundizan las reformas orientadas al crecimiento», afirmó.

La funcionaria destacó que las medidas «fueron complementadas por la desregulación, reformas de mercado y la eliminación de distorsiones y algunos controles».

«Las reformas comienzan a dar resultados a pesar del fuerte ajuste macroeconómico, la actividad económica se está recuperando con fuerza. Los salarios reales están aumentando y la pobreza está disminuyendo. Y esta disminución de la pobreza también refleja un aumento significativo de la asistencia social a los grupos vulnerables», estimó.

Y a continuación dijo que «existe también un reconocimiento compartido entre el Fondo y las autoridades de que ahora es el momento de avanzar hacia los próximos pasos del plan de estabilización de las autoridades».

«En este sentido, se han logrado avances significativos para alcanzar entendimientos hacia un nuevo programa respaldado por el FMI. Esto ha sido resultado de discusiones intensas y productivas, que incluyeron reuniones presenciales en Buenos Aires y también aquí, en Washington D.C. En el Fondo, hemos participado a todos los niveles», sostuvo.

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló este mediodía que «los US$ 20.000 millones van a ser de libre disponibilidad, no van a tener una afectación específica y van a sanear el balance del Banco Central».

Uno de los puntos que todavía quedaría por cerrar es el nuevo esquema cambiario. Según fuentes con llegada a Washington, la idea es implementar bandas cambiarias, un mecanismo que apunta a mantener el tipo de cambio en un rango (un piso y un techo) dentro del cual puede flotar. También se espera una apertura del cepo en etapas y una modificación del dólar blend, reduciendo el porcentaje de liquidación en el CCL.