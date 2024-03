El FMI pidió «mejorar la calidad del ajuste fiscal» para que no caiga sobre los trabajadores

El director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdes, encargado de supervisar el acuerdo del Gobierno argentino con ese organismo internacional de crédito, destacó que “la administración de Javier Milei está logrando progresos impresionantes en materia económica”.

Valdes dijo que es necesario “mejorar la calidad del ajuste fiscal, no la cantidad”, al inaugurar el Foro “La cooperación para un mundo sostenible” que organiza la International Economic Forum of the Americas, sostuvo que “las nuevas autoridades están implementando de forma decisiva un plan de estabilización para restaurar las variables económicas”.

El exministro chileno aseguró que “este plan se apoya con fuerza en un ancla fiscal estricta que permite lograr superávit fiscal sin necesitar financiación del Banco Central” y dijo que “de esta forma se esta logrando aumentar las reservas y bajar la inflación”.

“Así, Argentina está realizando progresos impresionantes en la recomposición de todas sus variables económicas, con superávit fiscal y financiero en los meses de enero y febrero, algo que no sucedía hace más de diez años”, remarcó el funcionario del FMI.

El responsable de monitorear el acuerdo de Argentina con el FMI puntualizó que “las reservas internacionales siguen el camino de su recuperación” y manifestó que “también mejora la brecha cambiaria y el panorama que se abre a futuro es muy alentador”.

Valdes aclaró que a pesar de estas mejorías en las variables económicas “la herencia recibida es muy pesada, superarla no será fácil” y remarcó que “para poder superar esa situación se requerirán políticas efectivas y de calidad que puedan sostenerse en el tiempo”.

En ese sentido, el funcionario estimó que resulta clave “calibrar en forma adecuada los controles cambiarios” y “apoyar a los segmentos más vulnerables de la población para que el ajuste no recaiga en los trabajadores y los sectores productivos”.

“Coincidimos con el modelo del Gobierno argentino que marca una clara tendencia a una mayor apertura en sus relaciones comerciales con el resto del mundo y estamos convencidos que por este camino se van a poder implementar políticas económicas saludables que perduren en el tiempo”, recalcó Valdes.

En otro orden, el responsable del Hemisferio Occidental del FMI estimó que “en Latinoamérica, tras un período de crisis, el crecimiento se está normalizando y hay señales de una incipiente recuperación económica” y consideró que “hay políticas monetarias que se desarrollan con estabilidad y que aseguran el crecimiento”.