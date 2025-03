El FMI tratará el préstamo a la Argentina la semana próxima: la cifra qué discutirá

Fuentes del organismo brindaron detalle sobre el programa de facilidades extendidas que el Gobierno busca cerrar durante el mes de abril. Cerca del Gobierno creen que es así.

El Fondo Monetario Internacional tiene la intención de discutir un nuevo préstamo para Argentina durante una reunión informal entre su personal y su directorio ejecutivo la próxima semana en Washington, según fuentes del organismo que cita la agencia Bloomberg.

La reunión, un paso clave hacia un acuerdo a nivel de personal técnico para un nuevo programa para Argentina, probablemente se celebrará el martes, según las fuentes que dialogaron con la agencia y que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas.

El FMI discutirá un mecanismo de financiación ampliado a cuatro años por aproximadamente 15 000 millones de derechos especiales de giro (DEG), o casi u$s 20.000 millones, indicaron, añadiendo que el monto final podría cambiar tras las conversaciones con los miembros del directorio.

El monto señalado tendría como destino cubrir cuatro años de vencimientos de capital con el organismo, que ascienden a u$s 14.000 millones, y el resto tendría como destino la compra de Letras Intransferibles del Tesoro que están en manos del Banco Central.

De confirmarse ese monto, los fondos frescos ascenderían a u$s 6000 millones, también asimilables al primer desembolso del organismo ya que el primer vencimiento de las letras será en junio, mientras que los vencimientos con el FMI comienzan en 2026.

Fuentes legislativas de La Libertad Avanza (LLA) explicaron que esa versión -de la reunión el martes- es que la tenían el miércoles, cuando aprobaron el DNU. «El equipo de Economía nos habló de una reunión importante entre martes y miércoles», puntualizó un legislador de ese espacio.

En el mismo sentido, exfuncionarios del organismo habían señalado a el portal periodístico El Cronista que la semana que viene podrían conocerse más detalles.

Durante una reunión informal, el personal del FMI que trabaja en un programa suele informar al directorio sobre el estado de las negociaciones con el país que solicita la asistencia.

Normalmente, el siguiente paso es anunciar que el personal del FMI y el país llegaron a un acuerdo que se presentará formalmente al directorio para su aprobación.

La cita será la primera luego de que Diputados vote a favor del decreto ejecutivo de emergencia del presidente Javier Milei que respalda un nuevo acuerdo con el prestamista con sede en Washington.

Los portavoces del FMI y del Ministerio de Economía de Argentina no respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de Bloomberg, informaron desde la agencia.

Dudas en el mercado

por la falta de detalles

La falta de detalles y las especulaciones sobre si el Gobierno modificará su política cambiaria, al abandonar el sistema de micro devaluaciones y pasar a un sistema de flotación con bandas, sumaron incertidumbre en el mercado financiero.

Las declaraciones de Caputo al principio de esta semana permitieron que se profundizara esa expectativa, que sumó ruido en el plano cambiario y llevó al dólar paralelo a trepar $45 desde el viernes. Una vez aprobado el acuerdo, el dólar retrocedió, aunque siguen las dudas sobre los detalles.

Funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central expusieron esta semana, ante la comisión de Trámite Legislativos, algunos aspectos del acuerdo que el Gobierno impulsa con el Fondo.

Entre ellos estuvo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien enumeró los puntos planteados en el DNU y subrayó: «Esta operación de crédito público tiene certeza en cuanto a lo que son los plazos, los costos y, más importante, el uso. Es el primer acuerdo que no pide apoyo presupuestario, porque las cuentas fiscales están equilibradas».

El secretario de Finanzas además rechazó que se tratara de un «cheque en blanco» para el Gobierno y repasó:

«Tenemos certezas, porque las características del programa es que tiene 10 años de plazo, cuatro años y medio de gracia sobre los pagos de capital, y tiene un costo que ya está determinado para este tipo de programas».

La única duda que quedaba pendiente, que clarificó Quirno (y como era esperable) es que la renegociación de los vencimientos de los próximos cuatro años se hará sobre los de capital solamente, y no sobre los de intereses.

Antes de las preguntas, Quirno concluyó: «Eso es todo lo que hay».