El formoseño Cabo Primero Luis Alberto Pereira regresó al país tras 5 meses en la Fragata Libertad

El Cabo Primero Enfermero Luis Alberto Pereira es oriundo de la ciudad de Formosa, tiene 27 años y a bordo de la fragata ARA “Libertad” estuvo a cargo de Odontología, cumpliendo también funciones de enfermería en general. Ayer, este marino formoseño regresó al país luego de 5 meses de viajar por el mundo.

Cerca de Mar del Plata – Luis Alberto Pereira ingresó a la Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina (ESSA) en febrero del 2010, donde luego de dos años y medio de carrera egresó con la especialidad de Enfermería.

“Estando en el último año del colegio secundario, no tenía muy en claro qué carrera elegir, y el 26 de agoto del 2009 vinieron de la Delegación Naval a la escuela a dar una charla sobre la Armada Argentina”, recordó Luis Alberto acerca de esta visita que lo hizo tomar un rumbo hasta ese momento impensado en su vida; jamás olvidó aquella fecha.

“La propuesta no sólo era profesional, era una forma de vida diferente”, enfatizó Luis, quien junto a otros 9 compañeros de la Escuela N° 59 “Pabla Idoyaga” emprendieron ese futuro.

Su primer destino en la Armada Argentina luego de egresar de la ESSA fue en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, donde permaneció hasta el 2017 y luego fue trasladado a Buenos Aires. En la Armada, Luis conoció a la que hoy es su novia Laura –también personal militar– y madre de su hijo Renzo Nicolás, de 2 años.

“La designación a la fragata me tomó por sorpresa”, comentó Luis, quien estaba destinado en el Hospital Naval “Cirujano Mayor Doctor Pedro Mallo”. “Como mi señora también es militar, supo comprender y nos pudimos acomodar. Hoy me tocó a mí y mañana le puede tocar a ella”, explicó.

Profesionalmente, Luis Pereira se centra en aprender más en cada destino, y si bien ya estuvo embarcado, la experiencia de navegar en el buque escuela de la Armada es diferente.

“Este buque es particular, diferente a todos los demás, así que hay mucho por aprender con respecto a la navegación y, personalmente, nos da también el valor agregado de conocer otros lugares”, opinó.

El Departamento Sanidad del cual el Suboficial Pereira es parte, está integrado por dos médicos, un odontólogo, una bioquímica y cuatro suboficiales enfermeros para poder cumplir con las exigencias que demanda el servicio a bordo.

Llevó a Formosa

de viaje por el mundo

Luis Alberto Pereira recuerda siempre su provincia y a la cual, en esta oportunidad, llevó de viaje por el mundo en su corazón.

Su familia paterna vive en Formosa, su madre y sus 6 hermanos también, y trabajan todos en la ciudad. Cada licencia es oportunidad de reencuentro a pesar de las distancias, y estos momentos largamente esperados por todos se disfrutan y se empapan de anécdotas y vivencias.

“Mi familia me acompaña desde el primer momento”, contó Luis, “el hecho de que haya elegido la carrera militar le genera a mis padres y a mi familia una imagen de orgullo y respeto”, agregó.

“En cuanto al actual Viaje de Instrucción a bordo de la fragata ARA ‘Libertad’ puedo decir que todo viene saliendo más que bien y venimos teniendo muy buenos días; en este momento nos encontramos fondeados próximos a entrar a la ciudad de Recife, Brasil; si bien el viaje ya está próximo a culminar, las expectativas y ganas de ver los nuevos puertos”, contó oportunamente vía correo electrónico.

“Por lo pronto, cabe destacar que pasar otra Navidad navegando, como siempre trae un sabor agridulce para todos”, agregó.

En cuanto a las expectativas y objetivos que tenía con este viaje, dijo que aprendió mucho y conoció lugares que no hubiera podido conocer en lo inmediato. “Pude ver y pisar lugares que solo soñé alguna vez. No tengo más que buenos recuerdos y sensaciones positivas del viaje”, destacó.

Luis regresó a Mar del Plata donde anhelaba el reencuentro con Laura y el pequeño Renzo y, entrado el año, continuará estudiando para seguir creciendo profesionalmente.

Con gran expectativa, espera abrazar pronto a su querida y recordada provincia, donde lo aguardan el resto de sus seres queridos.

El 48° Viaje de Instrucción

El buque escuela está al mando del Capitán de Navío Juan Carlos Romay, y llevó a bordo a los guardiamarinas en comisión de las promociones Nº 148 del Cuerpo Comando Escalafón Naval, la Nº 83 de Infantería de Marina y la Nº 104 del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia, quienes se sumaron a la dotación compuesta por una Plana Mayor de 26 oficiales y por 191 suboficiales, además de invitados especiales.

El itinerario previsto demandó alrededor de 17 mil millas náuticas en un recorrido por Salvador de Bahía (Brasil), Santa Cruz de Tenerife, Rota y Cádiz (España), Lisboa (Portugal), Brest (Francia), Amberes (Bélgica), Londres (Reino Unido), Dublin (Irlanda), Boston (EEUU), Miami (EEUU), Bridgetown (Barbados), Recife y Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo (Uruguay) para finalizar en Mar del Plata.