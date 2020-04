El formoseño Ezequiel Palacios deja la Superlega y se muda al Montpellier de Francia

Compartir

Ya no se trata de un simple fenómeno de argentinos rumbo a Francia. Con la llegada de Ezequiel Palacios al Montpellier de la Ligue A, donde jugará con Nicolás Méndez y Alexis González, la tendencia claramente es en el camino de la seguridad deportiva y económica que propone Francia hoy, incluso frente a ligas como la de Italia, donde jugó Palacios la última temporada.

El formoseño, que jugó por última vez en Argentina en Ciudad de Buenos Aires, deja la Top Volley Cisterna de la liga más importante del mundo y marcha rumbo a Francia, donde será el 13 argentino e integrará el 3° tridente en un equipo.

Narbonne, que tiene a Lisandro Zanotti, Nicolás Uriarte y Martín Ramos, y Tourcouing con Matías Sánchez, Luciano Palonsky y Agustín Loser, son los otros dos equipos con tridente argentino.

El caso Palacios confirma algunos datos. Ya no sólo el factor económico o el valor de la moneda son condición excluyente. El desafío, como el asumido por Martín Ramos, o en este caso la seguridad que buscó Palacios, también influyen en las decisiones.

¿Pero habrá factor contagio? Jugadores argentinos que ven cómo el mercado francés acapara nombres y figuras puede funcionar como un centro de atención, una especie de seguridad personal para elegir y mirar un torneo que apunta a ser muy competitivo, en un país con una selección extraordinaria, y en las puertas de la competencia europea.

«Decidí irme porque, si bien esperaba ver qué pasaba en Italia, me salió esta oportunidad y empecé a ver los nombres que había en el equipo y en el torneo y las posibilidades de un buen campeonato. Me sedujo la idea», cuenta el jugador desde Italia.

En la Ligue A suman 13

argentinos confirmados

Nicolás Méndez, Alexis González y Ezequiel Palacios (Montpellier)

Martín Ramos, Lisandro Zanotti y Nicolás Uriarte (Narbonne)

Franco Massimino (Chaumont)

Sebastián Closter (Toulouse)

Facundo Santucci (Rennes)

Matías Sánchez, Agustín Loser y Luciano Palonsky (Tourcoing)

Maximiliano Gauna (Arago de Sete)

Ligue B

En la Ligue B ahora se suman el ex armador de Ciudad Vóley Maximiliano Chirivino con Saint Nazaire y el opuesto Manuel Balagué que jugará en Saint Quentin. Allí también habrá por lo menos dos novedades más.

Matías Giraudo jugará también en la Liga de Francia. Restan confirmarse detalles de organización para saber si lo hará en la Ligue A o B.