El formoseño Hugo Ibarra asumió interinamente como DT de Boca Juniors

Compartir

Linkedin Print

Hugo Ibarra asumió este jueves interinamente el cargo de director técnico de Boca Juniors, tras el despido de Sebastián Battaglia, y estará al frente del equipo en el clásico del sábado contra San Lorenzo, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El entrenador de la división Reserva se puso este jueves a la mañana al frente de la práctica matutina en el predio de Ezeiza, donde Battaglia pasó para despedirse de los jugadores.

El exlateral derecho asume su primera experiencia al frente de un plantel profesional luego de casi un año al frente de la Reserva.

El formoseño, de 48 años, fue elegido por el Consejo de Fútbol para dirigir a la Primera luego del despido anoche de Battaglia tras la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores de América por penales contra Corinthians, de Brasil, y apenas 45 días después de haberse consagrado campeón de la Copa de la Liga.

En principio, Ibarra estará acompañado por Leandro Gracián, quien se unió a mediados de mayo a su cuerpo técnico en reemplazo de Mauricio «Chicho» Serna, que pasó a desempeñarse en el Consejo de Fútbol.

Con Ibarra como DT, la Reserva de Boca ganó el torneo largo de 2021 y el trofeo de Campeones del mismo año.

El debut de Ibarra será en el clásico del próximo sábado a las 15.30 ante San Lorenzo, como visitante, por la 7ma. fecha del torneo 2022 de la LPF.

La increíble estadística de Ibarra en la Reserva de Boca

El Negro, que asumió junto a Mauricio Serna en agosto pasado justamente en lugar de Battaglia -se hizo cargo de la Primera División por la salida de Miguel Ángel Russo-, ostentó un gran registro al mando de la Tercera el último año: en 20 partidos oficiales, cosechó 15 victorias, 5 empates y ninguna derrota. Más del 83% de efectividad en el corralito azul y oro.

Durante el segundo semestre del 2021, el exlateral derecho y Chicho lograron moldear un equipo que terminó siendo imparable y bicampeón de la categoría. En diciembre conquistaron la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, y rápidamente empezaron a sonar para tomar las riendas del plantel mayor.



Battaglia se despidió del plantel y resaltó que la Copa es «una obsesión para Boca»

Sebastián Battaglia, quien fue despedido de su cargo como entrenador del plantel de Boca Juniors 44 días después de haberse consagrado campeón de la Copa de la Liga, se despidió este jueves del plantel en el predio que el club posee en Ezeiza y antes de irse destacó que «respeta la decisión» y que la Copa Libertadores se convirtió en «una obsesión» para los «Xeneizes».

«Se me comunicó que dejé de estar al frente del equipo. Respeto la decisión y vinimos junto al resto del cuerpo técnico a despedirnos a los muchachos del plantel y desearle la mejor de las suertes a partir de ahora», expresó Battaglia en diálogo con los medios de prensa antes de abandonar el lugar.

El exentrenador boquense llegó al predio alrededor de las 8 en su auto y se reunió a las 9 con los jugadores para despedirse, luego de que el equipo quedó eliminado el pasado martes en octavos de final de la Copa Libertadores como local ante Corinthians de Brasil, en una tanda de penales.

«No pedí explicaciones, se tomó la decisión y uno la respeta, para eso están los que toman decisiones. Solo acepté y le agradezco a los jugadores por el esfuerzo que hicieron, a la gente de Boca porque siempre alienta y da su apoyo y me voy conforme con lo que fue esta etapa, dejándole dos estrellas más al club y habiendo hecho cosas buenas, me llevo todo eso», añadió Battaglia.

Compartir

Linkedin Print