El formoseño Lucas Passerini debutó con la camiseta del Cruz Azul

El flamante refuerzo en el ataque de Cruz Azul, tuvo un triste debut con la Máquina ya que ingresó en tiempo de compensación, ni siquiera tuvo oportunidad de tocar el balón y su equipo perdió la ventaja en el Nemesio Diez para finalizar con empate a tres goles frente a Toluca.

Fue un duelo de ida y vuelta con muchas anotaciones. Santiago Giménez abrió la cuenta para la visita. Los Diablos respondieron con tantos de Pedro Canelo y Leo Fernández, pero Cruz Azul supo venir de atrás y ponerse al frente gracias a Jonathan Rodríguez y Elías Hernández, sin embargo, no consiguieron aguantar la ventaja y un error de Jesús Corona tras el disparo lejano de Fernández en el último instante sentenció la igualada.

La carrera de Lucas Passerini

Passerini puso su carrera en marcha con Quilmes en el 2014, debutando en el partido contra Rosario Central en 8 de agosto por la Primera División Argentina, después en enero del 2015 es enviado a Préstamo a Comunicaciones hasta final de año, ahí juega 21 partidos y logra sus primeros 3 goles en su carrera, en la siguiente temporada parte a Estudiantes (BA) de la Primera B Metropolitana donde se mantiene una temporada jugando 35 partidos y marcando 10 goles.

Después en 2017 pasa a préstamo hacia Tigre donde juega 5 partidos y no marca ni un gol, lo que hace que no continúe en el club, pero que vuelva a ser cedido, esta vez a Sarmiento de Junín1​ donde muestra buen rendimiento marcando 3 goles en 13 partidos y siendo pieza clave para que el equipo llegue a la final de ascenso contra San Martín de Tucumán que al final pierden, también gracias al buen rendimiento que tuvo en «El Verde» es fichado por el Guaraní de Paraguay a mediados del 2018 logrando así tener su primera experiencia internacional.

Tras un mal paso por Guaraní donde juega 8 partidos y no marco goles parte a Chile específicamente a Palestino, para su segunda experiencia internacional.

En Palestino no comienza de buena manera, acumulando un gran número de partidos sin lograr anotar, y con un rendimiento que no era acorde al buen momento de su club, especialmente en la arena internacional. El 2 de abril de 2019 haría su debut goleador con la camiseta «árabe», anotando el segundo gol de su equipo ante Alianza Lima por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores torneo en que anotaría además al club Internacional de Porto alegre, finalizando su participación con 2 goles en 9 partidos.

Luego de un primer semestre regular en «Los Árabes» con solo 5 goles en 19 partidos, Passerini tuvo un segundo semestre espectacular, ya que convirtió 11 goles en 11 partidos, completando así un año con 30 partidos y 16 goles.