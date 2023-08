El formoseño Lucas Passerini debutó en Belgrano con dos goles y una victoria

El Pirata se impuso por 2-1 con un doblete de su refuerzo Lucas Passerini, en el comienzo de la zona B.

Belgrano, de Córdoba, consiguió una importante y justa victoria al derrotar como local 2 a 1 a Estudiantes de La Plata en el encuentro que abrió la Copa de la Liga Profesional, correspondiente a la Zona 2.

El delantero Lucas Passerini, que llegó para reemplazar a Pablo Vegetti, anotó los dos tantos «celestes», a los 30 minutos del primer tiempo, de penal, y a los 17 del complemento, mientras que Mauro Boselli (7m. ST) había puesto la igualdad transitoria para la visita.

El triunfo que le da los primeros 3 puntos a Belgrano en el torneo, le permite alcanzar las 39 unidades en la tabla anual, y sueña con meterse en zona de copas internacionales, en tanto que el equipo platense se queda con 45, en la quinta colocación de ese encolumnamiento de temporada.

Fue muy buena la producción del local en el primer tiempo, porque salió decidido a presionar arriba a su rival, y logró su cometido sin darle mayores posibilidades al «pincha», que perdió la lucha del mediocampo a pesar del despliegue de Santiago Ascacíbar.

Es que el «pirata» se hacía fuerte con la presencia de Santiago Longo en el medio, que recuperaba y distribuía bien para Matías Marín, quien con buen criterio conectaba en el ataque con Facundo Lencioni y Lucas Passerini.

Era claro Belgrano en la búsqueda del arco de Mariano Andújar, y en una buena escalada por izquierda, Lencioni llegó al fondo, tras un rebote en Leonardo Godoy, la pelota le quedó nuevamente y cuando encaró el arco fue derribado por el mismo defensor de Estudiantes y el árbitro Nicolás Lamolina no dudó en marcar el penal.

Se hizo cargo el debutante Passerini, que acomodó el disparo desde los 12 pasos junto al palo izquierdo de Andújar y puso el 1 a 0 en media hora de juego.

No hubo reacción inmediata de la visita, la «B» se mostró sólido en todas sus líneas y se las ingenió para seguir preocupando a la última línea de los platenses. Así fue que apenas iniciado el complemento tuvo la chance de aumentar, pero el remate de Lautaro Pastrán, otro debutante lo mismo que el juvenil central Matías Moreno se fue apenas desviado.

Con poco, el «pincha» llegó al empate cuando a la salida de un córner Luciano Lollo metió la pelota nuevamente al área y tras un rebote entró por el medio sin marca el goleador Boselli, que bien ubicado solo tuvo que empujar al fondo de la red para poner el 1 a 1.

Se hizo de ida y vuelta el desarrollo tras la igualdad, parecía que se acomodaba Estudiantes y se animaba a ir por más, pero el equipo de Guillermo Farré no se desesperó y lo fue a buscar, hasta que en un jugada que tuvo un par de rebotes en el área, la pelota le cayó a Passerini, que con un toque preciso de volea con derecha acomodó la pelota junto al palo más alejado y puso en ventaja otra vez a los suyos.

No tuvo respuestas el conjunto de Eduardo Domínguez, no encontró nunca un óptimo funcionamiento ni la claridad en la búsqueda del empate, en tanto que el goleador Passerini tuvo un par de chances más para aumentar la ventaja para el local, entre ellas un tiro libre lejano que se fue rozando el ángulo derecho.

La «B» tendrá una difícil parada en la segunda fecha cuando visite a San Lorenzo, en tanto que el «pincha» recibirá a Unión en su estadio de La Plata, aunque antes, el martes próximo se jugará una «parada brava» en Brasil, cuando visite a Corinthians, en San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

