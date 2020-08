El formoseño Lucas Passerini le dio el triunfo al Necaxa sobre el Mazatlán

Compartir

El delantero argentino convirtió el martes a la noche el tanto de la victoria ante Mazatlán por 1-0, en el inicio de la cuarta fecha del torneo Guardianes 2020 de la Primera División del fútbol de México.

En el partido que puso en marcha la cuarta fecha del campeonato mexicano, Necaxa venció por 1-0 a Mazatlán y el único tanto lo convirtió un argentino.

Lucas Passerini, de 26 años, que llegó esta temporada a Necaxa procedente de Cruz Azul de México, marcó a los 42 minutos mediante un penal, en el partido frente a Mazatlán por el torneo Guardianes 2020, jugado en el estadio Victoria, en la ciudad de Aguascalientes.

El formoseño, exjugador de Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de Buenos Aires, Tigre y Sarmiento de Junín en la Argentina, Guaraní de Paraguay y Palestino de Chile, ya había anotado la fecha pasada, también de penal, en el empate 1 a 1 ante América, el viernes último.

Además, en el conjunto local, el correntino Maximiliano Salas, ex delantero de All Boys, estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Necaxa logró su primera victoria en el certamen y llegó a las cuatro unidades, en tanto que Mazatlán sumó su segunda derrota y tiene las mismas unidades.