El formoseño Raúl Bobadilla seguiría en Guaraní de Paraguay

Compartir

Linkedin Print

El representante del delantero señala que el Aborigen es prioridad para extender el contrato. Raúl Bobadilla lleva anotados 6 goles, en 11 partidos disputados en 2020.

Guaraní lleva una destacada temporada, ubicándose en los primeros puestos del torneo local y accediendo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Uno de sus referentes es Raúl Bobadilla.

El delantero llegó a principio de temporada y se erige como una de las incorporaciones más acertadas. Su contrato con el club de extiende hasta junio próximo y se ven opciones para su futuro.

Juan Barcheta, representante del jugador, mencionó que la prioridad es seguir en Guaraní, más allá de las diferentes propuestas. «Estamos hablando hace tiempo sobre la renovación, el club se portó con nosotros», declaró en un contacto con la 730 AM.

Sin embargo, mencionó que los trámites deben desarrollarse por buen camino para llegar a un acuerdo. «El único problema es cuando se quieren meter personas en el medio», indicó.

Acerca del rendimiento de Bobadilla, dio a conocer: «Algunos alimentos no le venían bien, como la carne vacuna, por ejemplo, una dieta ideal influye ahora en su rendimiento actual». El contrato de Raúl Bobadilla con Guaraní se extendería hasta diciembre de 2020.

Previo al parate, el hombre de Clorinda había dicho a la prensa local: “Hace tiempo no salía de la cancha con aplausos de la gente. No me merecía los momentos malos que pasé. Guaraní es el único club que me abrió las puertas, para volver a ser ese jugador que era cuando estaba en Alemania. Estoy viviéndolo con mucha emoción y disfrutando dentro de la cancha”.