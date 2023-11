El Foro Argentino Contra el Antisemitismo se manifestó en contra de Roger Waters

Las declaraciones de Roger Waters poniendo en duda el ataque que el grupo terrorista Hamas perpetró contra civiles en Israel el pasado 7 de octubre pusieron en alerta a la sociedad argentina, ya que el exlíder de Pink Floyd tiene previsto presentarse el próximo 21 y 22 de noviembre en el Estadio de River Plate. Y es por eso que el Foro Argentino Contra el Antisemitismo decidió emitir un comunicado al respecto.

“Para los fans de Pink Floyd de cualquier etapa, con y sin Roger Waters, cada vez que circulan declaraciones suyas en torno al Estado de Israel y los judíos se genera una sucesión de discusiones sobre si sus declaraciones son antisemitas o si él es antisemita y aparecen cuestionamientos sobre sus shows. En nuestro país estamos atravesando la superposición de dos circunstancias que inevitablemente traen el tema: los recitales que dará este martes 21 y miércoles 22 de noviembre en el estadio de River Plate y un brote de manifestaciones antisemitas sin precedentes en distintos espacios públicos, especialmente desde el 7 de octubre cuando la organización terrorista Hamas perpetró la mayor masacre de judíos en un solo día después del Holocausto y secuestró a más de 240 personas que aún no liberó, incluido un bebé de 10 meses. Desde el Foro Argentino Contra el Antisemitismo queremos contribuir a la claridad sobre lo que Roger Waters piensa, o lo que dice que piensa, para evitar que se instalen ideas falsas o incluso que incitan al odio”, comienza diciendo el escrito.

Y luego explica los dichos del músico británico: “Roger Waters demoniza a Israel y a la comunidad judía más ampliamente al acusar a Israel de apartheid y genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Está muy bien manifestarse en contra del genocidio y del apartheid, pero en el caso de Israel, eso simplemente no es verdad. Al no ser verdad, mentiras como las que repite Roger Waters tienen el objetivo de demonizar a quienes acusa y busca justificar la violencia contra el pueblo judío, incluyendo la masacre inhumana del 7 de Octubre en Israel, perpetrada por el grupo terrorista Hamas. Roger Waters dice al mismo tiempo que ‘la masacre hay que ver si ocurrió’, y que ‘si ocurrió, se justifica como acto de resistencia y el problema igual es del ejército de Israel que no anticipó algo así’”.

En ese sentido, el texto se encarga de destacar las contradicciones del músico. “La evidencia está al alcance de los ojos, hasta Hamas lo ha publicado orgullosamente. Nada justifica lo que ocurrió el 7 de Octubre. La negación de Roger Waters y la total inversión moral no puede estar motivada por otra razón que un profundo odio contra el pueblo judío. Israel no solo no comete genocidio, sino que toma extremos cuidados (más cuidados que cualquier otra nación en guerra) por proteger civiles palestinos. No es una novedad lo de Roger Waters, son conceptos erróneos y maliciosos que repite hace años, por ejemplo, en una entrevista con Al Jazeera, medio de propaganda del gobierno qatarí, uno de los países que financia a la organización terrorista Hamas y le da refugio a sus líderes. Instalar la idea de que Israel realiza ‘bombardeos genocidas’, ‘ataques indiscriminados’ o que implementa un ‘régimen de apartheid’ no sólo es mentira si no que es la forma más sofisticada para camuflar un discurso de odio detrás de su supuesta preocupación por los derechos humanos. Se imagina anticolonialista y antisionista, negando el origen del pueblo judío a la tierra de Israel, milenios antes de la conquista árabe. Busca aportar ‘argumentos’ que justifiquen la destrucción del único estado judío del mundo y de quienes estamos a favor de su existencia y del derecho a que se defienda”, explica.