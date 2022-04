«El Frente Amplio Formoseño no tiene dueño», aseguró Mili Maciel

Compartir

Linkedin Print

La excandidata a diputada nacional por el Frente Amplio Formoseño, Emilia Maciel, valoró la decisión del exconcejal capitalino, Fabián Olivera, de sumarse al grupo que lidera la diputada provincial, Gabriela Neme, y consideró que la alianza opositora “no tiene dueños”, y que se trata de “una construcción amplia con la participación de todos los que deseen cambiar el actual estado de cosas de la provincia de Formosa”.

“El frente opositor de Formosa es una construcción amplia, no rígida, por lo que, si Fabián decidió empezar con Gabriela la organización de un nuevo proyecto antagónico, me parece bien”, sintetizó la dirigente, al expresar su mirada sobre la inclusión de Fabián Olivera al grupo de Neme.

“En las próximas elecciones hay que seguir sumando, y resulta vital la apertura suficiente con todos los sectores de la sociedad, para dar respuestas concretas a quienes están buscando y necesitando un cambio real”, amplió.

“No sé cuál es el criterio que se usa para cuestionar a Fabián, teniendo en cuenta que fue electo cuatro veces por la voluntad popular; hoy por hoy él no tiene ningún tipo de cargo público, así que me parece bien que pretenda seguir aportando desde su lugar al Frente Amplio Formoseño. Todos tenemos el mismo punto de coincidencia que, en definitiva, es cambiar a Formosa”, redondeó, revelando su mirada amplia sobre el objetivo de la alianza opositora.

“Me parece incoherente cuestionar la alianza con Gabriela, teniendo en cuenta que ella forma parte del frente opositor en la provincia. Se trata de alguien que tuvo resultados más que loables, al igual que su par, Marcelo Ocampo”, insistió.

“Nadie es dueño del frente acá; no se trata de un organigrama jerárquico; cada uno es dueño, y le asiste el derecho de trabajar en lo que mejor considera, en beneficio del objetivo que perseguimos todos quienes lo integramos”, apreció

“El frente no tiene dueño, y todo aquel que quiera aportar para el cambio puede formar parte de esta organización”, reafirmó.

Compartir

Linkedin Print