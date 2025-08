El frente de gobernadores ya apunta a sumar provincias y a competir contra Milei en 2027

Los gobernadores que esta semana anunciaron la conformación de un frente electoral opositor al presidente Javier Milei piensan en sumar otros mandatarios a su acuerdo y ya se plantean ser alternativa en el 2027.

«El 27 va a tener una representación, seguramente la va a tener, y es necesario que la tenga. Puede ser tranquilamente, ¿por qué no? (que tengamos un candidato a presidente). Debería ser. Tener una alternativa republicana y federal para que justamente podamos salir de esta Argentina pendular», dio el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, en una entrevista en Radio Mitre esta mañana.

«Se necesita una alternativa real, sólida. Y no caer en el rejunte del medio de siempre. que dos o tres dirigentes vanidosos se juntan para porotear dos o tres escaños», agregó Torres, uno de los cinco gobernadores que se integraron en el frente.

El chubutense, junto a sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), se reunieron el miércoles y cerraron un acuerdo político para enfrentar al Gobierno en las próximas elecciones legislativas. Torres dio este viernes algunos fundamentos de esta confluencia electoral

«Hay que naturalizar y celebrar que aparezca una alternativa con una agenda federal, productiva, de desarrollo, que hoy no está», explicó el gobernador.

«Hay una agenda que hoy no está en el Congreso. Y nosotros somos gobernadores que le ganamos al kirchnerismo -yo en Chubut, Claudio Vidal en Santa Cruz, Maxi Pullaro en Santa Fe- y que formamos un frente que llegó para quedarse, que es una construcción sólida, de cara a lo que viene, para ser alternativa», agregó, proyectando a futuro.

Y especialmente pensando en el futuro de este armado, Torres afirmó que podrían sumarse al frente más jugadores en el corto plazo.

«Yo creo que si. De hecho, hay algunos colegas que también se comunicaron para formar parte del frente y tener sus diputados y senadores a disposición de este nuevo interbloque a futuro», dijo el chubutense, y apuntó especialmente a un mandatario provincial.

«(El gobernador de Corrientes, Gustavo) Valdés coincide totalmente con nosotros. Él está ahora en una instancia de una elección provincial, y obviamente tiene otras prioridades. Pero es importante entender que en el Senado tenemos un peso específico mucho más importante que en Diputados (…) Sumándonos podríamos llegar a conformar un interbloque de 20 senadores», agregó.