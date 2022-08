El frío vuelve esta semana a la ciudad de Formosa

Compartir

Con temperaturas mínimas de 4 grados y una máxima de 14, este jueves llega el frío a la ciudad de Formosa.

Según anuncia el Servicio para la madrugada de hoy hay una alta probabilidad de que se den tormentas es alta. Esto traerá un importante descenso de temperatura, el que el día jueves llegará a los 4 grados llegando solo a ascender en horas de la tarde hasta los 14.

A pesar de los días tan agradables, el invierno sigue vigente y se hará presente esta semana en la ciudad de Formosa, es por ello que a no guardar las camperas ni las bufandas puesto que lo seguiremos utilizando porque el invierno aun no se ha ido.

Si bien no rige un alerta por una ola polar para el país y menos para esta zona, las bajas temperaturas se harán sentir al menos hasta el día martes de la semana que viene, puede que se registren algunas heladas, pero para el interior de la provincia.

Vale señalar que para los días martes, miércoles y jueves hay una alta probabilidad de lluvias para la provincia.

Ascenso de temperatura

Nuevamente las temperaturas subirán el día jueves de la semana con máximas de hasta 35 grados, tendencia que se mantendrá durante todo ese fin de semana para luego dar paso a lo que será la clásica tormenta de Santa Rosa el día 30 de agosto.

