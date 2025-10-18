El Frutihortícola celebró el Día de la Madre con importantes descuentos y regalos

Este sábado 18, en vísperas al Día de la Madre, el Mercado Frutihortícola Municipal realizó una jornada especial para las familias formoseñas. En ese marco, un gran número de vecinos y vecinas recorrieron los distintos stands comerciales que ofrecieron gran variedad de productos a precios accesibles, elaborados por productores y artesanos locales.

Al respecto, el encargado Ing. Darío Juárez, se mostró conforme con las propuestas especiales destinadas a celebrar a las madres: «Entre los destacados se encontraron puestos de frutas y verduras con combos saludables, artesanías para mamá, además de plantas ornamentales, plantas de interior y macetas. También se pudo adquirir alimentos naturales como miel, frutos secos, aceite de coco y dulces regionales, ideales para regalar en esta fecha tan especial».

Vale recalcar que, el Frutihortícola minorista, ubicado en el barrio Parque Urbano, funciona habitualmente de lunes a sábado, de 6 a 14 h, y concentra a veintitrés puestos y comercios minoristas, donde los vendedores ofrecen frutas y verduras frescas de calidad.

Asimismo, todos los primeros sábados de cada mes se llevará adelante una feria especial, con el objetivo de potenciar la economía y el desarrollo local de la ciudad, y que los vecinos y vecinas conecten directamente con los productores eliminando intermediarios para brindar precios justos y alimentos recién cosechados.