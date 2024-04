El fuerte mensaje de Laura Esquivel contra las agresiones que recibe en las redes

En las últimas horas Laura Esquivel utilizó sus redes sociales para hablarle directamente a la audiencia digital y esta vez no lo hizo con sus fanáticos, sino que le dedicó un fuerte discurso a los haters. Todo se dio en el marco del nuevo tema que lanzó y que a raíz de esta propuesta musical, muchas personas la criticaron y cuestionaron si apariencia física.

Cansada y angustiada por recibir ese tipo de comentarios, quien fue la reconocida protagonista de Patito Feo se filmó en modo selfie y directamente les salió al cruce con un fuerte mensaje pero contra ellos. “Hace unos días recibí muchísimo hate en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras que leía esos comentarios negativos…”, comenzó la actriz generando expectativa y mostrando que el audiovisual de su tema nuevo ya superó más de dos millones de reproducciones.

“Ya falta una dieta, buen consejo, a cuidarse”, “Movete un poco más, nenita, parece que estás haciendo una pasada”, “Las botas te cortan la pierna, mala elección”, “Ya está vieja la patito”, “Nunca despegó por su personalidad”, “No sé por qué siento que unas botas altas le iban a dar más dramatismo a la canción”, fueron algunos de los mensajes invasivos, agresivos y de mal gusto que compartió Esquivel.

Fue por eso que Laura decidió expresarse e indignada marcó postura al respecto. “¿Cómo te explico que como sano? ¿Cómo te explico que necesitaba estar quieta porque el plano quedaba mejor así? ¿Cómo te explico que son las botas que a mí me gusta usar?¿Cómo te explico que tu comentario es extremadamente agresivo?”, afirmó la actriz y siguió contestando con lo que a ella le pasaba ante esos comentarios: “¿Cómo te explico que soy feliz con esta personalidad?”, “¿Cómo te explicó que yo no necesito darle más dramatismo a la canción?”, siguió.

Por su parte, Laura les dejó un especial mensaje para aquellos seguidores que sí la acompañan, apoyan, o que están pasando por algo similar. “Recordalo siempre: los comentarios negativos de otros no te definen. Lo que sí te define es lo que vos te decís a vos mismo después de leer esos comentarios”, concluyó.

El video en cuestión tiene más de 50 mil me gusta, cientos de mensajes positivos por parte de los internautas que buscan construir una comunidad sana y sin odio y casi un millón de reproducciones en menos de 24 horas. Y trajo el recuerdo los testimonios es muy chica, la actriz a raíz del protagónico que la saltó a la fama tuvo algunos programas de salud mental.

Laura Esquivel habla por

primera vez del cuadro de

ansiedad y depresión

que vivió

“Estos últimos años fueron de mucho aprendizaje. Me perdí, me encontré, me aterroricé y me animé. Pero sobre todas las cosas, me refugié en mí misma. Y me liberé”, afirmó la actriz cuando lanzó “Refugio”, el corte con el que se animó a cantar por primera vez sin estar detrás de un personaje de ficción.

“Estoy con la emoción a flor de piel. Fueron años que tuvieron todos los condimentos, fui muy feliz, pero también fueron años de conocerme mucho y trabajar internamente”, afirmó la joven en diálogo con Infobae quien inició su carrera teniendo apenas 12 años, y si bien no paró de trabajar, a sus 25 el cuerpo y la mente le empezaron a pasar factura. Fue necesario entonces bajar un cambio y reconectar consigo misma.

Con respecto a si le hizo bien bajar la exposición, Esquivel contestó: “No directamente. Capaz, mirando el proyecto general, estaba cumpliendo mi sueño, pero ningún niño, ningún adolescente, preadolescente, está preparado, ni tiene las herramientas para tanta exposición. Más allá de que yo tengo una familia mega presente.