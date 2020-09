El fuerte sincericidio de José María Listorti sobre Laurita Fernández: “Nos empezó a caer mal cuando vimos triste a Hoppe”

Compartir

Linkedin Print

El conductor reconoció en Hay que ver su viejo rencor con la conductora de Cantando 2020.

La versión que lanzó Intrusos sobre la acérrima rivalidad entre Lourdes Sánchez y Laurita Fernández impactó de lleno en Hay que ver. Como panelista de ese programa, Lourdes negó el conflicto y lo acotó a cuestiones del pasado, mientras que José María Listorti se hizo cargo del malestar que sintió en el pasado con la actual de Nicolás Cabré.

A cuento del fuerte audio de WhatsApp que se había filtrado hace dos años en el que la Lourdes defenestraba a Laurita, el conductor reconoció: “A mí me pasó lo mismo con Laurita. Yo me llevo bárbaro con ella, es divina y una genia. Pero me acuerdo que nos enojamos mucho con ella porque cuando salía con Fede Hoppe, lo veía triste o mal, nos enojamos con Laurita porque fue la que hizo sufrir a nuestro amigo. Porque en ese momento sí estábamos todos enojados con ella, cuando empezó a salir con Federico Bal”.

Con vehemencia, continuó haciendo referencia a la supuesta infidelidad de Laurita a Hoppe con Fede Bal: “Aparte, habla bien de nosotros que veíamos mal a nuestro amigo y saltábamos por nuestro amigo. En ese momento nos empezó a caer mal porque veíamos mal a nuestro amigo. Y cuando Hoppe superó todo esto, convocó a Laurita al Bailando donde él es productor, cuando podría haber pedido que no se la lleven a ella ni a Fede Bal”.

En ese punto, José María enfatizó: “Si él no tenía ningún problema, ya está entonces. Si ya lo había sanado Hoppe cómo me iba a enojar más yo que él. Cuando vi que Fede ya estaba bien y lo había superado, bueno… No es que matábamos a Laurita, defendíamos a nuestro amigo, al que veíamos llorando, triste”.

“¿Estuvo mal o bien Laurita? No me interesa, es una cuestión de pareja. Lo veía mal a Fede y con la balanza me incliné para el lado de Fede. Después, hoy en día saludo y quiero a Laurita Fernández, me parece talentosa”, cerró José María Listorti.