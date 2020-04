«El fútbol femenino argentino está lejos de ser profesional como debiera»

Compartir

Linkedin Print

Estefanía Banini se encuentra en tierras hispanas pasando la cuarentena y añorando por la vuelta del fútbol. «Estoy en Valencia, donde las cosas no son tan graves. La situación es complicada. En España se les fue de las manos por no tomar precauciones. Yo estoy bien. Una se agarra de los pelos por no poder patear una pelota; si lo hago, los vecinos me matan (risas)», comentó la jugadora.

En cuanto a su futuro reflexionó: «Estos momentos sirven para pensar y ver lo que uno ha hecho. Soy una agradecida a las oportunidades. Trato de fijar nuevos objetivos y mirar hacia adelante. Mientras una juegue, el deseo de estar en la Selección Argentina va a estar siempre. No depende de mí ir a la Selección o no. Lo que sí depende de mí es ser profesional y trabajar».

El fútbol femenino de nuestro país intenta mejorar lentamente y busca llegar a equipararse en algún momento al masculino. Banini habló sobre este tema: «Uno trata de ser lo más profesional posible. En Argentina el femenino aún no lo es, estamos lejos de ser profesionales, por más que se haya puesto un sueldo mínimo. Vivimos en una sociedad donde todavía no se está de igual a igual, en todo sentido. Seguimos en una sociedad machista. La gente cada vez tiene la cabeza más abierta. Con machismo no me refiero sólo a los hombres».

Sus inicios fueron en Cementista jugando al futsal, pero de poco el bichito del fútbol once empezó a picarle y así llegó al equipo de la Colo, que luego le abriría muchas puertas: «Con mi hermano íbamos a jugar al fútbol juntos. Empecé a los 5 años y fue una idea loca en ese momento. Con esas edad estaba completamente segura de lo que quería. A los 12 empecé a tener referentes y a ver más fútbol en la tele. Quise jugar al fútbol toda la vida. A los 15 arranqué en Las Pumas. Silvana Villalobos (DT) y Marisa Gómez me enseñaron adentro de la cancha».