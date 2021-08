El fútbol femenino de Belgrano jugará en AFA

Compartir

Belgrano es otro de los clubes importantes del fútbol argentino que da el impulso y se sumará a la Primera C con su equipo femenino. En diálogo con Doble Amarilla, Miriam Aparicio, una de las encargadas de llevar adelante la disciplina en el club cordobés, dio detalles de la planificación antes del inicio del torneo, que será el 28 de agosto.

“Es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años. En la trayectoria de Belgrano tenemos 20 torneos ganados, entonces, que comencemos en AFA es una responsabilidad y un desafío enorme; es una alegría también. Significa visibilizar al fútbol femenino de toda la provincia en general, porque no es un equipo cualquiera el que ingresa a AFA. Visibiliza, sirve de reflejo para todos los clubes pequeños, hasta para los potreros que hay en la ciudad”, destacó Aparicio.

El ingreso del equipo femenino a la Asociación del Fútbol Argentino fue uno de los pilares de la campaña de Luifa Artime, actual presidente de Belgrano, quien fue elegido en las elecciones realizadas en febrero de este año.

“Una de las promesas de campaña de Luifa era que iba a luchar para que el femenino pudiera jugar en AFA. Se logró ingresar en el torneo de Primera C junto a Newell’s. Significa muchísimo tener a estos dos clubes del interior en el cartel. Newell’s es un emblema en Rosario y Belgrano en Córdoba. Somos el único club en Córdoba representando al fútbol femenino que ingresa a la Primera C de AFA a partir del 28 de agosto”, destacó.

Luego, continuó enumerando los beneficios que tendrá esta incorporación al torneo de AFA.

“Este campeonato nos sirve para darnos rodaje, inclusive para acomodarnos administrativamente, económicamente, porque cada viaje es un compromiso, un costo. Así como vamos a defender los colores de Belgrano, hay un esfuerzo económico importante, porque tenés el colectivo, los seguros, la utilería, las jugadoras… Un montón de cosas a tener en cuenta que cuesta. Cada jugadora que sube al micro tiene que estar asegurada. Aparte, hay que armar la logística, llevar responsables, personas de prensa”, detalló.

