El fútbol formoseño de luto: falleció Néstor Espinoza

Compartir

Linkedin Print

fEl ex delantero Néstor Cachito Espinoza, que tuvo su paso por los clubes más grandes de Paraguay entre finales de los 90 e inicios del 2000, perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en Argentina.

La trágica muerte del ex jugador Néstor Cachito Espinoza, de 48 años, se registró sobre la ruta 86 en inmediaciones de la zona de Laguna Blanca, de la provincia de Formosa, en Argentina.

La víctima fatal iba al mando de su camioneta cuando sufrió el accidente de tránsito a causa de un animal. De acuerdo con las primeras informaciones, embistió a un caballo, despistó y volcó, informó este sábado Telefuturo.

En el vuelco del rodado, su muerte se registró al instante.

El ex delantero argentino jugó en los clubes más importantes del país. Tuvo su paso por Cerro Porteño entre 1995 y 1999; en Guaraní en 2001 y luego entre 2002 y 2003. En ese ínterin un tiempo también estuvo en el club Olimpia, en el 2002, año en el que salió campeón de la Copa Libertadores.

También formó parte del itaugüeño 12 de Octubre en el 2003 y del Sportivo Luqueño al año siguiente.

Luego de su carrera futbolística siguió ligado al fútbol, pero ya en otra faceta, como representante de jugadores paraguayos a ser llevados a Europa.

Compartir

Linkedin Print