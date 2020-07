El fútbol paraguayo puso primera con dos partidos

Compartir

El Torneo Apertura paraguayo se reanudó con dos partidos por la 9° fecha y se convirtió en la primera liga del continente en volver a jugarse, más allá de los estaduales brasileños.

Los futbolistas argentinos Claudio Aquino y Diego Churín convirtieron los goles de la victoria de Cerro Porteño por 2 a 1 ante Libertad, dirigido por Ramón Díaz, por la 9° fecha del Torneo Apertura de Paraguay, la primera liga sudamericana en regresar, más allá de los estaduales brasileños, en medio de la polémica por los falsos positivos de coronavirus.

Aquino, ex Defensa y Justicia, Godoy Cruz e Independiente; y Churín, con pasado en Independiente y Los Andes; adelantaron a Cerro Porteño. El conjunto “gumarelo”, que será rival de Boca en la Copa Libertadores y es dirigido por el riojano Ramón Díaz, descontó a través de Antonio Bareiro.

En Cerro Porteño jugó también Federico “Pachi” Carrizo, surgido en Rosario Central y con paso por Boca; y en Libertad lo hizo Luciano Abecasis, ex River, Quilmes y Godoy Cruz.

En tanto, en el partido que marcó el regreso de la competencia, River Plate igualó 1 a 1 con Nacional, que tuvo en sus filas al delantero Franco Costa, ex Arsenal y San Martín de Tucumán.

La polémica en el fútbol paraguayo se dio por los falsos positivos de coronavirus en tests realizados a jugadores de tres clubes y en tres árbitros, y que demoraron la vuelta programada.

para el pasado viernes. El club 12 de Octubre tenía 35 casos positivos de coronavirus, pero repitió los estudios en laboratorios privados y 32 dieron negativo.

Guaraní y San Lorenzo, los otros clubes que tenían trece y cuatro casos positivos, respectivamente, fueron habilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a volver a los entrenamientos, luego de confirmarse que no tenían infectados.

Y los tres árbitros que habían dado positivo también repitieron el test y dieron negativo y fueron autorizados por la APF para ser designados en la fecha.

Además, el lunes último se detectó un caso positivo en Olimpia, pero tras 44 tests negativos realizados este martes, el equipo -dirigido por Daniel Garnero y con Nicolás Domingo en el plantel- fue autorizado a jugar por la APF.