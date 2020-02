El fútbol playa AFA, una buena opción desde este finde

Compartir

A partir de las 18 horas, en el Complejo Deportivo Los Iglús, se pondrá en marcha el torneo de fútbol playa AFA temporada 2020, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol.

Una nueva alternativa es la que habrá desde este fin de semana para los equipos afiliados a la Liga Formoseña de Fútbol, con la idea de posibilitar que muchos interesados encuentren su lugar en lo que será el torneo de fútbol playa, que ya en su momento empezó a tomar forma con la visita de gente vinculada a la AFA.

Tras esos pasos irán 16 equipos afiliados, ocho de los cuales en femenino y otros tantos en masculino, en categoría mayores libres.

Cabe mencionar que el fútbol playa es una disciplina que brinda la posibilidad de jugar campeonatos provinciales, nacionales e internacionales organizados por la Conmebol, a nivel clubes y de selecciones, por lo que esto no es más que una buena vidriera para aquellos que buscan trascender.

Hay una fuerte apuesta desde el Consejo Federal de AFA para que competencias como estas se disputen en Formosa, por las condiciones climáticas favorables que ofrece la ciudad a lo largo del año para el desarrollo de esta disciplina, donde las altas temperaturas por lo general se extienden un buen tiempo.

La gestión del presidente de la LFF, Jorge Jofré, con el permanente apoyo del Gobierno Provincial, suma de esta manera una nueva disciplina al total de actividades que se realizan en la entidad madre del fútbol capitalino, propiciando la participación de diferentes clubes y otorgando otro atractivo a los aficionados.

Cabe destacar que la liga capitalina es una de las pocas a nivel nacional que cumple con todas las exigencias del Consejo Federal de AFA, logrando un merecido reconocimiento del ente rector del fútbol del interior que la ubica entre las 10 mejores ligas del país.

Estarán presentes en la inauguración, el presidente de la LFF, Jorge Jofré; el instructor de fútbol playa de AFA, Marcelo Cantti; el vicepresidente de la liga, Luperio Fernández; el delegado del Departamento de Fútbol Playa, Oscar Gómez, integrantes del Consejo Directivo de la LFF y presidentes y representantes de los clubes locales.

Reglamento

Se juegan 3 períodos de 12 minutos cada uno; si el partido se gana en tiempo reglamentario se suman 3 puntos; si se gana en el tiempo suplementario de 5 minutos, se suman 2 puntos, y en caso de ganar en la tanda de penales, el equipo suma 1 punto.

Cada equipo estará integrado por 12 jugadores, con 4 en cancha y un arquero, y cada partido cuenta con 4 árbitros, 2 en cancha, 1 en planilla y 1 en el cronómetro.

Más canchas

Próximamente, los clubes Villa del Rosario, Defensores de Formosa, 8 de Diciembre y Sol de América, entre otros, habilitarán nuevos escenarios para la disputa de los partidos.

Equipos

Ya han confirmado su participación en el presente torneo los siguientes clubes: En femenino: Chacra 8, Patria, Fátima, San Martín, San Lorenzo, Defensores de Formosa, Antenor Gauna y Sol de América. En masculino: Sol de América, Defensores del Rosario, 8 de Diciembre, Internacionale, Fátima, Patria, Defensores de Formosa y San Martín.

Así arrancan

Este es el programa de partidos de la primera fecha del torneo de fútbol playa:

Hoy: Complejo Los Iglús:

18 hs – Chacra 8 vs Patria (Femenino)

19 hs – Sol de América vs Villa del Rosario (Masculino)

20 hs – Fátima vs San Martín (Femenino)

21 hs – 8 de Diciembre vs Internacionale (Masculino)

Mañana: Complejo Los Iglús:

18 hs – San Lorenzo vs Defensores de Formosa (Femenino)

19 hs – Fátima vs Patria (Masculino)

20 hs – Antenor Gauna vs Sol de América (Femenino)

21 hs – Defensores de Formosa vs San Martín (Masculino)