El futsal de los juveniles formoseños fue para Ingeniero Juárez

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Ingeniero Juárez fue campeón por partida doble en el Provincial de futsal masculino de los Juegos Juveniles Formoseños. Ganó la competencia en sub 14 y en sub 17 mostrando un notable nivel con sus dos equipos.

Participaron doce elencos en cada una de las dos categorías en esta cita Provincial que se realizó en dos escenarios de la capital de manera simultánea. En la Escuela Normal se jugó el torneo para la sub 17 con una primera fase de grupos que quedó diagramada con cuatro zonas de tres elencos cada una: Zona A: Laguna Blanca, Guadalcázar y Pastoril. Zona B: Misión Laishí, Laguna Yema y Las Lomitas. Zona C: San Martín Dos, Formosa e Ingeniero Juárez. Zona D: El Potrillo, Tacaaglé y Villafañe.

Los ganadores de las zonas obtuvieron el pasaje a las semifinales, instancia que se realizó hoy miércoles por la mañana.

Allí Ingeniero Juárez dejó en el camino a Pastoril al vencerlo por 8 a 3 y Misión Tacaaglé avanzó a la final al superar a Las Lomitas en la definición desde el punto penal por 2 a 1. Habían empatado 3 a 3 en tiempo regular.

La final fue toda de Juárez sobre Tacaaglé por 10 a 2 con un muy buen nivel del equipo campeón que no le dio ninguna opción a su rival.

El equipo campeón de Ingeniero Juárez tuvo este plantel: Lorenzo Luna, Sebastián Ríos, Iván Echegoyen, Luis Delgado, Rodrigo Millán, Joel Anriquez, Axel Leiva, Gabriel Quiroga, Franco González y Carlos Torres.

En Sub 14 todo el torneo se desarrolló en la cancha de la Escuela Pablo Pizzurno con el mismo sistema de competencia: 12 equipos en cuatro grupos: Zona A: Formosa, Misión Laishí y El Solitario. Zona B: El Espinillo, El Chorro y Gran Guardia. Zona C: Ingeniero Juárez, Villa 213 y Laguna Yema. Zona D: Las Lomitas, Clorinda y Lugones.

Las semifinales se iniciaron con el pasaporte ganado para Ingeniero Juárez a la final al vencer a El Solitario por un ajustado 2 a 1. Las Lomitas fue el otro que superó esta instancia y lo hizo con mayor margen en las cifras. Fue un 4 a 1 ante El Chorro.

La final tuvo toda una mitad del juego sin goles. Estaban 0 a 0 en el entretiempo aunque a esa altura había sido Juárez el que estuvo más cerca de romper la paridad. Lo pudo hacer en la segunda fracción y así venció a Las Lomitas por 3 a 0 y se quedó con el título de campeón.

Los flamantes ganadores del Provincial sub 14 fueron Luciano Palavecino, Tiago Cuellar, Alexis Anriquez, Lucas Sánchez, Thiago Rolón, Lautaro Leiva, José Cardozo, Alexis Robles, Cristian Díaz y Leandro Díaz.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp