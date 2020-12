El futsal volvió a la actividad en el CeNARD

Compartir

El gimnasio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo fue uno de los escenarios, junto al microestadio de Ferro Carril Oeste, donde retornó el certamen de Primera A tanto en la rama masculina como femenina.

¡Pura emoción en la vuelta del futsal de AFA! En la rama masculina, en el CeNARD, 17 de agosto retornó con una goleada por 7-3 ante Estrella de Maldonado y en el microestadio de Ferro el vigente campeón, San Lorenzo, se impuso por 2-1 a Villa La Ñata. La competencia había quedado suspendida el último 17 de marzo debido a la pandemia del COVID-19 y luego de aprobar todos los protocolos sanitarios correspondientes los equipos pudieron volver a competir oficialmente luego de haber comenzado con los amistosos el 4 de noviembre.

En el torneo de caballeros participan los 16 clubes que integran la primera división 2020: 17 de Agosto, América del Sud, Banfield, Barracas Central., Boca Juniors, Camioneros, El Talar, Estrella de Maldonado, Ferro Carril Oeste, Hebraica, Kimberley AC, Pinocho, Racing Club, SECLA, San Lorenzo de Almagro y Villa La Ñata. Estas instituciones, se miden en dos zonas de 8 equipos cada una a una sola rueda a modo de “ordenamiento”. Luego, disputarán los playoffs decidiendo las llaves acorde a su ubicación (1° vs 8° de cada zona y así, sucesivamente).

Las chicas también volvieron a la acción. Y en el certamen femenino se destacaron los triunfos de Racing ante Comunicaciones (4-0, por la zona A), de Platense frente a River (3-2, en la zona B) y de San Lorenzo venciendo a Nueva Estrella (7-0, por la zona C). En tanto, Ferro Carril Oeste –último campeón de la Supercopa- se impuso con contundencia por 6-1 a Independiente.

El formato del torneo son tres zonas de cuatro equipos cada una, en la modalidad todos contra todos en una sola rueda: los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros clasifican a los playoff por el título. La AFA también determinó que en el futsal no habrá descensos esta temporada.

