El futuro de Gallardo mantiene en vilo a River: los tres factores que serán determinantes en su decisión

La eliminación en semifinales de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras de Brasil y la derrota ante Independiente que dejó a River a un paso de disputar la final de la Copa Diego Maradona son cosas del pasado. En el Mundo Millonario quieren dar vuelta la página, pero hay un tema que genera preocupación: qué sucederá con Marcelo Gallardo.

“Cuando termine mi participación en la Copa Libertadores haremos el análisis con mayor detenimiento, con lo que me da razones para seguir o para no seguir. Cuando termine la Copa hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos”, sostuvo el entrenador la semana pasada.

Aunque en Núñez reina el optimismo y todo hace suponer que el Muñeco seguirá ligado al club de sus amores, lo que suceda en los próximos diez días será clave para tomar una decisión (a fin de mes finaliza el mercado de pases en buena parte de las principales ligas europeas) y hay tres factores determinantes que terminarán de inclinar, para el sí o para el no, la balanza.

Reunión con Enzo Francescoli

y Rodolfo D’Onofrio

El cónclave que llevaron adelante ayer Napoléon, el secretario técnico y el presidente de la institución comenzó a marcar el camino en esta historia. El entrenador quiere saber de primera mano con qué plantel contará de cara a este semestre.

Gallardo planteó su intención de mantener la base del equipo que se metió entre los mejores cuatro de Sudamérica y les insistirá en la necesidad de reforzar el plantel tras las salidas de jugadores como Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta, Nacho Sccoco, Lucas Pratto y Exequiel Palacios.

Mantener la base del plantel

En los últimos días, los rumores con respecto a varias de las principales figuras del plantel millonario se dispararon y marcan que podría existir un éxodo masivo, algo que el Muñeco quiere evitar a toda costa. Por tal razón, el director técnico aprovechará la vuelta a las prácticas para dialogar con sus futbolistas y consultarles si están dispuestos a seguir o si planean armar las valijas ante alguna oferta del exterior.

Uno de los casos que tienen más expectante al estratega de River es el de Enzo Pérez, a quien el DT considera como pieza fundamental de cara al futuro. “No lo sé, tengo contrato todavía con River. Ahora voy a analizar con mi representante, a partir de mañana veré qué hago, qué piensa mi cabeza. Como en todos los mercados, acá jugando en River, un club grande, siempre hay propuestas, no sólo para mí sino para todo el grupo, por todo lo que ha demostrado en estos últimos años. Hay que analizar bien todo”, advirtió el mendocino tras la eliminación con Palmeiras.

Aunque el volante cuenta con una suculenta oferta desde lo económico del Trabzonspor de Turquía (también estaría dando vueltas un sondeo del Benfica), el futbolista rechazó el ofrecimiento en primera instancia, algo que juega a favor de los de Núñez. Además, se estima que el entrenador mantendrá una charla con el ex Valencia para intentar retenerlo y mostrarle la importancia dentro de su proyecto.

Uno que desde hace varios mercados de pases tiene el anhelo de emigrar para hacer una diferencia económica es Nacho Fernández. El mediocampista es seguido de cerca por algunos equipos brasileños (especialmente el Atlético Mineiro), pero hasta el momento no realizó ninguna oferta formal. Hoy su cláusula de salida es de 10 millones, pero en junio bajará a 7. Además, será operado de varicocele, por lo que se perderá el inicio de la pretemporada.

Gonzalo Montiel, cuyo vínculo finaliza a mitad de año, es otro deportista que tiene varios números para emigrar. Su gran rendimiento en el último tiempo lo puso en vidriera y figura en la agenda de Roma, Villarreal y Olympique Lyon.

Otros dos jugadores que tienen contrato hasta junio son Rafael Santos Borré y Nicolás de la Cruz. En River estudian la posibilidad de hacer un esfuerzo económico y abonar los 3,5 millones de euros por el 25 por ciento de su ficha al Atlético Madrid para renovarle (pasaría a tener el 75), pero primero deberán acordar un nuevo vínculo con el colombiano (el tope del dólar, una de las claves). Por el uruguayo, desde Núñez, confían en que está todo encaminado, pero antes tendrán que cancelar una deuda que mantienen con el Liverpool charrúa por su pase.

En contrapartida, la buena noticia es que estaría cerca de acordarse la continuidad de Franco Armani. El experimentado arquero considera que en Núñez tiene la vidriera ideal para mostrarse y llegar con ritmo para seguir siendo el arquero titular de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

La posibilidad de incorporar

La intención de Marcelo Gallardo es la de mejorar su plantel y contar con más opciones para rotar ante el apretado calendario que se avecina (River pujará por el torneo local, la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina). Sobre la mesa pondrá la chance de fichar a un defensor, un mediocampista defensivo (¿se reflota el nombre de Damián Musto, hoy en el Huesca de España?), un volante mixto y un atacante.

Uno de los primeros nombres que se filtraron fue el del marcador central uruguayo de 21 de Nacional Mathias Laborda. “Me llamaron. Todo se mantenía de manera confidencial, pero ahora tomó notoriedad, por eso hablo. Fue un acercamiento para conocer las condiciones y manifestar el interés”, le manifestó su representante, José Ducret, a Infobae. Otro nombre que sonó con fuerza en el último tiempo es el de su compañero de equipo Gabriel Neves.

No obstante, vale aclarar que para que alguno de estos dos futbolistas pueda llegar a River, el club primero deberá desprenderse de alguno de sus extranjeros. Actualmente dentro de la plantilla del primer equipo se encuentran los paraguayos Robert Rojas y Jorge Moreira (fue sondeado por Racing, Cerro Porteño y Libertad), los colombianos Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré, el chileno Paulo Díaz y el uruguayo Nicolás de la Cruz.

