El futuro de Intrusos: Jorge Rial será reemplazado por una dupla de conductores

“No vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad: lo parí. Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse: estoy por cumplir 60″, sorprendió hace poco más de dos semanas Jorge Rial al anunciar su alejamiento definitivo del ciclo de América.

El conductor se encontraba de vacaciones y debía reincorporarse en marzo. Pero prefirió interrumpir su descanso para regresar al programa que creó hace 21 años y dar él mismo la noticia al aire, en medio de rumores que sonaban cada vez más fuerte. Y de inmediato a su anuncio comenzaron otros nuevos, vinculados a las especulaciones sobre quién ocuparía su lugar en el célebre envío de espectáculos.

Rial advirtió que se iba de la conducción dejando todo como estaba para que fuera la producción la que se encargara -en caso de considerarlo necesario- de rearmar Intrusos. Más allá de los panelistas y hasta de la propia continuidad del ciclo, la principal duda surgió en torno a quién se encargaría de su rol. A lo largo de estas dos décadas, y en distintas ausencias del periodista por vacaciones o licencias, estuvieron al frente del programa Luis Ventura, Marcelo Polino y hasta Moria Casán. Y en el último receso, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Pues bien, en estas horas trascendió que serían Pallares y Lussich los elegidos por el canal para continuar con el legado que entregó Rial. Las negociaciones están muy avanzadas: a partir del 1 de marzo ambos asumirían esa responsabilidad.

Luego de estar al frente de Confrontados, Lussich fue uno de los últimos profesionales en incorporarse a Intrusos. De inmediato supo sumar una divertida sección, Los Escandalones, que terminó convirtiéndose en un programa en sí mismo: se emite los domingos con producción de Pallares, justamente. Además, los dos llevaron el show al teatro: en la temporada de Mar del Plata, y adaptándose a los nuevos protocolos, hicieron un par de funciones.

Esta semana Pallares se tomará tres días de descanso (miércoles, jueves y viernes), quedando Lussich como conductor del programa. Intrusos ya tomaría su nuevo formato, con una dupla conductora. ¿Y el resto del panel? Hasta aquí, las definiciones son escasas. Pese a que se habría evaluado un cambio completo de sus integrantes, esta idea pronto fue descartada. Débora D’Amato no continuará, pero sí lo haría Paula Varela, la periodista más nueva de Intrusos, y Damián Rojo. El nombre de Mica Viciconte está en carpeta, al igual que el de Evelyn von Brocke.

El 2020 registró varios momentos especiales para Intrusos. La intención era celebrar 20 años al aire, pero la pandemia cambió los planes. Así fue como se terminó produciendo la reconciliación al aire entre Rial y Viviana Canosa, otra ex intrusa. Pero también hubo que lamentar la partida de dos miembros históricos: Marcela Tauro -que pasó a Fantino a la tarde-, y Daniel Ambrosino, a todas luces inesperada.

Este 2021 tampoco dio respiro: Rial ya no formará parte de un programa que pasará a ser completamente distinto. En estas horas las autoridades de América cerrarán los lugares vacantes del panel. Será la última semana de Intrusos con su viejo formato, aun cuando -en la práctica- Pallares y Lussich ya vienen desempeñando esta función; son la dupla elegida para ocupar el lugar de su clásico conductor.

