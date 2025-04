El futuro de Verstappen tiene en vilo a la F1

El futuro inmediato de Max Verstappen se ha convertido en el eje central del mercado de pilotos de la Fórmula 1, en un contexto donde las especulaciones crecen en paralelo a la incertidumbre que envuelve su continuidad en Red Bull. Aunque el piloto neerlandés mantiene silencio, la estructura del equipo del campeón del mundo contempla posibles escenarios ante una eventual salida, y uno de los nombres que emergen como alternativa es George Russell, actual piloto de Mercedes.

La cláusula que podría

redefinir el mercado:

Verstappen tiene contrato vigente con Red Bull hasta 2028, pero existe una cláusula de rendimiento que podría habilitar su salida anticipada si no se encuentra entre los dos primeros del campeonato en un punto determinado de la temporada, presumiblemente durante el receso de verano, según manifestó The Race. La eventual activación de esa cláusula podría desatar una reconfiguración significativa de las alineaciones para 2026.

En este marco, Red Bull busca evitar desempeños como el del Gran Premio de Bahréin, donde el auto no respondió como se esperaba, y se enfoca en mantener a Verstappen en la pelea por el título al menos hasta el parate veraniego. Un declive sostenido, sin embargo, podría empujar al piloto o a su entorno a evaluar otras alternativas.

En caso de una salida de Red Bull, Verstappen contaría con tres caminos posibles. El más lógico parece ser Mercedes, que aún no renovó el contrato de Russell, cuyo vínculo vence a fin de 2025. Otra opción sería Aston Martin, impulsada por una fuerte inversión saudí que podría estructurar una oferta atractiva para seducir al cuatro veces campeón del mundo (se habla de 264 millones de euros, lo que supondría un aumento salarial de 50 a 88 millones por temporada).

Una tercera hipótesis, que algunos observadores también mencionan, sería que Verstappen decida hacer una pausa en su carrera y tomar un año sabático. Esta decisión le permitiría observar cómo se adapta la grilla al nuevo reglamento de 2026 antes de regresar con el mejor asiento disponible en 2027.

Mientras tanto, el caso de George Russell se entrelaza con los movimientos del campeón. A pesar de su buen rendimiento en 2025, Mercedes no ha avanzado en su renovación. De acuerdo con The Race, Toto Wolff prefiere esperar a que se aclare el futuro de Verstappen antes de definir su alineación para 2026.

Esta estrategia, sin embargo, entraña un riesgo: Russell ya está siendo sondeado por otras escuderías y su continuidad no está asegurada. Red Bull, consciente de la amenaza de perder a su piloto principal, podría actuar con anticipación y acercarse formalmente al británico. “Fuentes sugieren que Russell y el director del equipo Red Bull, Christian Horner, han tenido algunas charlas informales durante las últimas semanas, por lo que están al tanto de la situación de cada uno incluso si las cosas no han avanzado a conversaciones completas sobre un acuerdo de carrera”, manifestó el mencionado medio.

La eventual salida de Verstappen no solo impactaría en Red Bull, sino que también modificaría los planes de Mercedes. Si el neerlandés opta por Aston Martin o se toma un año sabático, la escudería alemana se vería forzada a encontrar un nuevo compañero para Kimi Antonelli.

En ese caso, con pocas opciones de primera línea disponibles en el mercado, una solución de emergencia podría ser el regreso de Valtteri Bottas, actualmente sin asiento pero con intenciones públicas de volver a competir en 2026.

Mercedes continúa siendo la opción más competitiva y lógica para Verstappen en 2026. La vacante potencial con Russell sin contrato refuerza esa posibilidad, aunque Toto Wolff aseguró recientemente que están avanzando hacia una renovación del vínculo con el piloto británico. Sin embargo, la falta de resolución concreta mantiene abierta la especulación sobre la verdadera prioridad del jefe de Mercedes, sobre todo mientras la cláusula de salida de Verstappen aún no se ha activado y permanece latente.

Aston Martin aparece como la segunda gran alternativa, impulsada por un ambicioso proyecto respaldado por inversión saudí, pero sin una prueba clara de que pueda materializar su potencial competitivo en el corto plazo. El atractivo de una eventual reunión con Adrian Newey y Honda —quienes se unirán a Aston Martin en 2026— podría pesar más que cualquier incentivo financiero. Red Bull, por su parte, aún ofrece un escenario competitivo más estable, pero las dudas sobre su motor a futuro y el desgaste institucional del equipo desde 2023 podrían afectar la decisión de Verstappen.

En contraste, Russell tiene menos margen de maniobra, a pesar de su estatus consolidado en Mercedes. El piloto británico desea continuar en el equipo, que lo formó y promovió, pero podría verse desplazado si Wolff decide ir con todo por Verstappen.