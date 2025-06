El futuro del dólar: Economía dejó un mensaje clave ante inversores sobre una devaluación

El viceministro de Economía José Luis Daza habló ante inversores sobre el plan económico, el tipo de cambio, la entrada de capitales y el contexto local e internacional. Por qué cree que la inflación puede ser más baja que la mundial

El secretario de Política Económica José Luis Daza habló en un evento organizado por el Institute of International Finance (IIF) en Buenos Aires. Allí, ante inversores, el funcionario aseguró: «No apostaría por una depreciación» del tipo de cambio, aunque reconoció que es difícil pronosticar el valor del dólar.

El viceministro de Economía planteó que «hoy hay tipo de cambio flotante» y aseguró que las exportaciones crecerán por el lado de la energía y la minería que representará el equivalente a dos veces lo que genera hoy el principal aportante de divisas: el campo.

«Los argentinos no están acostumbrados a vivir en una economía donde no hay fijación de tipo de cambio o precios», indicó Daza que puso énfasis en el manejo del déficit fiscal.

En la reunión de la entidad que reúne a grandes bancos y fondos internacionales, organizada en el auditorio del Banco Galicia, el funcionario, que llegó acompañado por el economista Martín Vauthier, se mostró optimista sobre el devenir de los flujos de capital para el país.

«Argentina está descapitalizado. En un sistema de flotación, esto va a hacer que el capital venga a la argentina, van a seguir entrando fuerte y el mercado está descontando a futuro los flujos que se vienen», evaluó Daza.

En ese contexto, Daza reconoció que muchos empresarios están «en un duro período de transición» y señaló: «Yo no apostaría a que me va a salvar una depreciación».

Para el número 2 de Luis Caputo, «es muy posible que el tipo de cambio sea fuerte por la evolución comparativa de las políticas macroeconómicas de la Argentina». En esa línea, remarcó el balance fiscal y una política monetaria «competitiva». También reiteró que «no se emitirá deuda nueva para aumentar el gasto».

Sobre el déficit de cuenta corriente, consideró que lo que importa es la magnitud. Y relativizó un rojo de 2 puntos si el país está creciendo a un ritmo de seis. «Lo que estamos viendo en la Argentina hay un ahorro generando por el fisco y estamos aumentando la inversión. Un país descapitalizado pero creciendo es razonable que tenga déficit de cuenta corriente», remarcó.

«Vamos a seguir monitoreando el déficit de cuenta corriente pero en ese momento es esperable y razonable», enfatizó.

La exposición de Daza puso sobre la mesa los tres ejes del programa económico del Gobierno. Citó el «respeto de los contratos y restablecimiento del Estado de Derecho», el «compromiso inquebrantable con el equilibrio fiscal y déficit cero» y la «transformación de la regulación de la economía argentina».

El ex JP Morgan remarcó el resultado de «un ajuste de 5 puntos» del gastoe en relación con el PBI y los cruzó con los datos de actividad. Con los números revisados, la caída en 2024 fue del -1,3% «pese al ajuste del gasto del 30%».

En ese marco, enfatizó que tras esa caída, después de 12 meses, «el nivel de PBI que se estaba generando era más alto».

Los números del primer trimestre dejaron un rebote del 5,8% según el Indec. Para este año, la expectativa -plasmada en el acuerdo con el FMI- es un crecimiento del 5,5%.

En medio de un fuerte crecimiento de las importaciones y cifras todavía irregulares de la industria, en tanto, Daza defendió medidas que generaron polémica como la habilitación a importar maquinaria usada.

El funcionario aseguró que hay un crecimiento del «23% en términos reales de la inversión» impulsada por las «importaciones de bienes de capital».

Para el Gobierno «hay mayor eficiencia en los componentes de inversión», y en ese punto remarcó que «se permitió la importación de máquinas usadas» porque la Argentina es un país «que está descapitalizado».

Según el razonamiento oficial, la pérdida de valor de las maquinarias es más rápida que la obsolescencia tecnológicas, por lo que una máquina con dos años de uso todavía es eficiente.

Las críticas del sector privado sobre la normativa desregulada por el ministro Federico Sturzenegger plantean que se habilita a importar máquinas con mayor antigüedad y que hasta pueden generar problemas con el ingreso de plagas, en el caso de la maquinaria agrícola.

«Estamos viendo una explosión en importaciones de maquinaria agrícola», recalcó Daza sobre la entrada de bienes de capital.