El Gasoducto Néstor Kirchner ya ahorró u$s 3700 millones

El año pasado se habían invertido u$s 2700 millones para llevar adelante importantes obras del trazado, pero algunas no fueron terminadas por las demoras de la actual gestión.

El ajuste que viene llevando adelante el presidente Javier Milei tiene efectos devastadores en casi todos los sectores, y este escenario que se plantea se hace todavía más complejo si se toman en cuenta los números que registraban hasta el año pasado en materia energética.

Un claro ejemplo de esto es lo que ocurrió en 2023 con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, donde se invirtieron u$s 2700 millones. A lo largo del año pasado se terminaron tres etapas clave, que en total sumaron una capacidad de 11 millones de metros cúbicos por día.

Por otra parte -según surge de un relevaminto que realizó la Fundación Encuentro, del Frente Renovador-, sin embargo, hubo otros trabajos que se comenzaron a ejecutar en 2023, pero que debían terminarse en junio de 2024, algo que no ocurrió por las demoras de la actual gestión.

Se trata de las plantas compresoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes, que sumaron 10 millones de metros cúbicos por día adicionales.

Todo esto implicó la creación de 48.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

En cuanto a los estrictamente financiero, las obras permitieron un ahorro acumulado de u$s 3.696 millones, de los cuales u$s 924 millones correspondieron al período agosto diciembre de 2023, y u$s 2772 millones de este año.

Este ahorro contempla importaciones para centrales térmicas de gas oil, fuel oil, gas licuado, carbón mineral y de energía eléctrica de Brasil y Uruguay.Incluso, se estima que en 2025, y operando a su total capacidad, alcanzará los 21 millones m3/día, y generará un ahorro total de u$s 4.982 millones.

En tanto, también tuvo un impacto en Vaca Muerta, donde llegaron inversiones privadas por u$s 3.900 millones y 3.500 nuevos puestos de trabajo permanentes.

Pero más allá de lo positivos que resultan estos números, el ajuste de Milei generó cifras alarmantes que muestran el nivel de lo que debería haber sido -según las promesas de campaña- el «ajuste a la casta».

Desde diciembre del año pasado, según el trabajo, sumó u$s 10.705 millones, repartidos entre tarifazos en naftas y gasoil (u$s 5630 millones), gas natural (u$s 1925 millones) y energía eléctrica (u$s 3150 millones).

Así, se dieron crecimientos de 237% en el precio de la nafta y de 224% en el del gas oil, mientras que a la par se observó un crecimiento fuerte en las acciones de estos segmentos, como ocurrió con Metrogas (214%), YPF (204%), y Pampa Energía (149%).

En el otro extremo, los salarios y los haberes de los jubilados. Para los primeros se dio un incremento de apenas 96%, en tanto que para los jubilados la mejora también fue escasa, en ese caso de 109%.