El gasoil aumentó de precio en las estaciones de servicio YPF de la ciudad

En el día de ayer las estaciones de servicio de YPF en la ciudad actualizaron sus precios y el gasoil registró un aumento tras 20 días de su última modificación. El aumento en el precio se da tanto en el Diésel 500 como en el Infinia Diésel luego de varios días de crisis en su abastecimiento.

Con esta nueva suba el Diésel 500 paso de costar $121,10 el litro a $123,90, mientras que por su lado el Infinia Diésel paso de los $160,30 a los $164,30 el litro.

El aumento no pasó desaparecido para los transportistas quienes ahora encuentran un impass en el abastecimiento de gasoil cuya situación se normaliza lentamente. «Va a seguir subiendo», expresó uno de ellos al Grupo de Medios TVO.

«Ahora estamos un poco más ‘normalizados’, nos costó un poco conseguir pero estamos yendo de estación en estación. Buscábamos de todos lados para cargar 3 mil o 4 mil pesos. Perdíamos toda la mañana inclusive y para ir al interior era más complicado, ahí tampoco se conseguía. Salías tarde a trabajar y no alcanzaba el día», manifestó el mismo.

Con el aumento también se flexibilizaron los cupos en algunas estaciones de servicio en la ciudad. «Acá no hay límite, en otros lugares si hay estaciones que siguen con los cupos», aseguró el transportista.

Si bien las demás estaciones de servicio aun no informaron de subas en sus gasoil, se estima que los precios se actualicen como es habitual tras los incrementos en YPF.

Para finalizar, un transportista también sostuvo que espera que la situación con el abastecimiento se normalice. «Lo único que pedimos es poder trabajar tranquilos y entregar los pedidos en tiempo y forma».

