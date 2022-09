El gasto público tuvo en agosto el menor crecimiento nominal del año

Compartir

Linkedin Print

La Administración Pública Nacional (APN) tuvo en agosto un gasto devengado de un billón 274.752 millones de pesos, con un aumento nominal interanual del 41%, que representó una caída real del 20,6%, si se estima una inflación del 77,5% para los doce meses transcurridos, de acuerdo con el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

Uno de los principales factores de la baja en el nivel del gasto (que el mes pasado tuvo el menor crecimiento del año, tanto en términos nominales como a valores constantes) fue el comportamiento de los subsidios energéticos, con una caída nominal del 6% y real del 47% en relación con los niveles de agosto pasado.

Al respecto, la entidad advirtió que existe una incógnita sobre cómo evolucionarán los subsidios a la energía en lo que resta del año, si se tiene en cuenta que los ajustes tarifarios dispuestos tras la segmentación comenzaron a hacerse operativos en septiembre.

Los subsidios energéticos en agosto totalizaron $135.754 millones, un monto reducido si se tiene en cuenta que en el acumulado de los primeros ocho meses alcanzaron a un billón 60.928 millones de pesos.

En cuanto a la baja de agosto, CESO sostuvo que «es probable que Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) esté acumulando deudas con empresas generadoras que no son contabilizadas como deuda flotante del Tesoro ni como transferencias devengadas».

Los subsidios energéticos en agosto totalizaron $135.754 millones, un monto reducido si se tiene en cuenta que en el acumulado de los primeros ocho meses alcanzaron a un billón 60.928 millones de pesos.

Las principales transferencias del mes pasado se realizaron a Cammesa ($120.259 millones) y al Programa Hogar ($12.480 millones), en tanto no se realizaron giros a Enarsa para los pagos de GNL, remarcó la entidad dirigida por Andrés Asiaín.

Por su parte, los subsidios al transporte a las provincias fueron de $108.894 millones, un 95% más que en 2021.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) crecieron en los primeros ocho meses un 61% respecto del mismo período del año pasado, totalizando $19.611 millones, pero en agosto no se registraron transferencias por este concepto

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) crecieron en los primeros ocho meses un 61% respecto del mismo período del año pasado, totalizando $19.611 millones, pero en agosto no se registraron transferencias por este concepto.

Los componentes que más crecieron en agosto fueron los servicios de defensa y seguridad (+94%) y la administración gubernamental (+88%), ya que el resto de los rubros evolucionaron por debajo de la inflación, entre los que se destacó la suba nominal de sólo 1% en los servicios económicos (que incluyen a los subsidios).

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el gasto devengado ($10,011 billones) se incrementó en un 67%, con un incremento real del 3,7%.

El nivel de ejecución promedio es del 61,4% y, dentro de las áreas con mayor presupuesto asignado, Desarrollo Social encabeza la nómina con el 81,8%, en tanto en el otro extremo se ubicó el ex Ministerio de Desarrollo Productivo con un 34,6%, «incluso luego de que se le haya recortado el presupuesto destinado al Fondep y Fogar para este año», indicó CESO.

En agosto, la inversión de capital fue de sólo 13,5% superior a la del mismo mes del año pasado, y en el acumulado anual viene creciendo por debajo de la inflación, al 34,4%, destacó CESO

Dentro de los programas sociales, la Tarjeta Alimentar ejecutó hasta agosto el 72,9% del crédito total y el Potenciar Trabajo el 96,7%, por lo que se espera que en lo que queda de 2022 ambos programas deban recibir asignaciones adicionales.

En este rubro se destacó la baja ejecución de los programas Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, con el 20,4% de un total de $ 4.372 millones, y Apoyo a la Infraestructura Social con 28,5% de $ 2.821 millones.

El presupuesto asignado a la inversión de capital $ 551.624 millones y su ejecución está por debajo del promedio, con el 49%.

En agosto, la inversión de capital fue de sólo 13,5% superior a la del mismo mes del año pasado, y en el acumulado anual viene creciendo por debajo de la inflación, al 34,4%, destacó CESO.

Compartir

Linkedin Print