El generoso regalo que Shane MacGowan dejó pago para sus amigos en un bar antes de morir

El pasado 30 de noviembre, el líder de The Pogues, Shane MacGowan, murió a causa de una severa neumonía con la que estuvo luchando por mucho tiempo. Antes de morir, el músico dejó instrucciones precisas para que sus amigos más cercanos disfrutaran de una noche de copas en su nombre, para lo cual, dejó la generosa cantidad de USD 12 mil dólares en el bar de The Thatched Cottage en Nenagh, Irlanda.

Así lo confesó uno de los amigos más íntimos de Shane a The Independent, asegurando que después de su íntimo velorio, todos iban a ir al bar para darle el último adiós al renombrado músico. La persona que prefirió mantenerse en el anonimato, compartió que era un lugar muy bello pero también con una capacidad muy limitada.

Los contados invitados tenían boletos y pulseras exclusivas para entrar al bar, mismo que estaba custodiado por 10 vigilantes que portaban traje. Las puertas del The Thatched Cottage se abrieron en punto de las 6 de la tarde, y se cerraron hasta que la última gota de alcohol fue servida a todos los dolientes de Shane MacGowan. Cabe mencionar que el bar estuvo repleto de artistas, tales como los miembros restantes de The Pogues, Bobby Gillespie de Primal Scream, el cantante Glen Hansard y Johnny Depp. Victoria Mary Clarke, viuda de Shane, compartió una fotografía en sus redes con el protagonista de Piratas del Caribe y agradeció el apoyo que el actor le ha dado a ella durante su duelo por la pérdida de MacGowan.

Victoria reiteró que Depp y su esposo tuvieron una gran amistad, incluso cuando el resto del mundo le dio la espalda debido a su estilo de vida.

“Johnny Depp es uno de los ángeles más gentiles y sé que Shane apreció mucho la forma en que siempre fue tan respetuoso y aceptó todos los aspectos de su ser, incluso en momentos en los que mucha gente lo descartaba por ser un adicto sin remedio y estar pasado de moda”.

La escritora y periodista también agregó que ver el gran respeto y admiración que Johnny sentía por Shane la ayudó a sobrellevar su pérdida.

”Ver la adoración que Johnny sentía por Shane fue una gran fuente de ánimo y fortaleza durante algunos momentos realmente duros y le estoy eternamente agradecida por no haber visto nunca a Shane menos que perfecto, brillante y hermoso”.

Cabe mencionar que Glen Hansard se encargó de interpretar el clásico de Pogue Fairytale of New York tanto en el velorio como en el bar. Esta pieza, inspirada en la Navidad, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda. Shane compartió algunos detalles sobre la temática de la pieza en una entrevista con The Daily Telegraph en 2009.

“La canción en sí es bastante deprimente al final, trata sobre estas viejas Estrellas irlandesas-estadounidenses de Broadway que están sentadas en Navidad hablando sobre si las cosas van bien”.

Otro momento que se destacó de la velada fue cuando los miembros de The Pogues se reunieron para tocar su clásico tema The Body of An American, perteneciente al álbum Rum, Sodomy, and the Lash de 1985.

Esta íntima pero escandalosa despedida se une a los homenajes que se han hecho a MacGowan. El pasado 8 de diciembre, miles de personas se dieron cita en las calles de Dublín para ver el recorrido del féretro del músico; entre los espectadores se encontraban Nick Cave y por supuesto, Johnny Depp.