El gerente de Crucero del Sur confirmó que la empresa volvió a pedir un boleto a $85

En medio de la medida de fuerza de los trabajadores de la empresa Crucero del Sur por no haber percibido el aumento salarial acordado, desde la gerencia solicitaron a las autoridades que el boleto se actualice a los $85 por el aumento de los costos operativos relacionados con el combustible, los repuestos y neumáticos. «Tenemos una estructura de costos de 100/110 millones de pesos al mes», manifestó César Aguirre, Gerente de Crucero del Sur, al Grupo de Medios TVO.

«Volvimos a solicitar $85 como lo habíamos dicho en una oportunidad. El pedido de boleto nunca está relacionado con la cuestión de partidarias, siempre es de costos. Tuvimos un incremento del 60% en combustible, repuestos y neumáticos y es demostrable, nosotros vamos a demostrar la suba de fondos que tuvimos», agregó al respecto.

Según afirmó Aguirre, el pedido de incremento no guarda relación con el actual conflicto que tiene la empresa con los trabajadores que reclaman el pago del aumento paritario acordado el mes anterior, y que dicho conflicto está estrechamente relacionado a la cuestión de subsidios.

«Hay una gran confusión porque los subsidios que recibimos los mandamos directamente a sueldos, somos una estructura de casi 10 millones de pesos y tenemos una nueva paritaria que impacta muy fuertemente en la estructura. Pactamos una cláusula donde iban a poner los fondos, con el tema paritarias es así, propone la parte trabajadora y nosotros con los fondos que tenemos podemos decir sí o no. Con los fondos que tenemos no podemos afrontar la paritaria y entre Nación y COFESA se propusieron a poner los fondos», argumentó Aguirre.

De esta forma, y al igual que las medidas de fuerzas similares en otras provincias, los trabajadores esperan el arribo de estos subsidios para que se cumpla con lo acordado tras innumerables negociaciones ya que la empresa no cuenta con los fondos suficientes para afrontarlo.

«La paritaria es inmensa, ni si yo quisiera o tuviera la mejor, y voy a pedir un crédito, voy pagar un mes y al otro mes voy a estar fundido, no hay forma de pagar la paritaria. Nosotros somos una empresa privada que brinda un servicio que hoy no se puede dar porque nosotros no tenemos la plata», lamentó finalmente.

