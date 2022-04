El gesto de Antonela Roccuzzo para ayudar a la novia del Kun Agüero

Compartir

La esposa de Lionel Messi lució en sus redes sociales un conjunto deportivo de la línea de indumentaria de Sofía Calzetti

Antonela Roccuzzo tiene una enorme popularidad en las redes sociales, ya que solo en su cuenta oficial de Instagram tiene más de 18 millones de seguidores. La esposa de Lionel Messi suele mostrar los diferentes looks que usa para su vida familiar o laboral. De esta manera, marca tendencia entre cientos de mujeres que la tienen como una referente de la moda.

En esta oportunidad, la mamá de Thiago, Mateo y Ciro publicó en sus historias de Instagram un conjunto de gimnasia muy original de calzas y crop top que pertenece a la nueva línea deportiva de Sofía Calzetti, la novia de Sergio Agüero. Así la rosarina tuvo un gesto enorme con el objetivo de apoyar a popularizar la marca Zettia.

La pareja del Kun es una joven empresaria que soñaba con tener su propia línea de ropa y se animó a lanzar su emprendimiento en España. “Pasé mucho tiempo analizando de qué manera podía realizarlo, atravesando todo tipo de emociones… Hasta que me decidí por comenzar. Por empezar a hacer”, dijo Sofía.

Para Calzetti este proyecto es mucho más que una marca de ropa en la que pudo volcar todos sus valores y creencias. “Esa es la parte que más me ilusiona; que no es una marca sin más, sino una inspiración, un acompañamiento, un apoyo para todas aquellas mujeres que lo desean. Que están en proceso de ser el tipo de mujer que quieren ser. Activas, empoderadas”, explicó.

Este viernes 1 de abril, Sofía y Sergio deslumbraron en la gala del sorteo de la Copa del Mundo a la que asistieron múltiples personalidades del fútbol internacional. En el evento, el ex delantero lució muy elegante con un traje clásico, con chaleco y moño. Mientras que su novia también estaba hermosa con un vestido negro largo. En el sorteo quedó establecido que la Argentina encabeza el Grupo C y jugará ante Arabia Saudita, México y Polonia.

Por otra parte, cabe recordar que Antonela fue noticia a principios de marzo por el look que utilizó en el Paris Fashion Week , el evento de moda más importante de la capital de Francia. Ella asistió como invitada al desfile de Louis Vuitton y lució un un traje color azul marino conformado por un saco esmoquin con solapa satinada y botones dorados, con una minifalda a tono y una remera blanca clásica. En los pies, unas sandalias de charol híper altas, con taco aguja en color negro. Y hubo un detalle que no pasó desapercibido y que fue un guiño a la marca: llevó una cartera Louis Vuitton (negra con una cadena ancha color dorado).

Luego de posar para los fotógrafos, ingresó al evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Museo D’Orsay. En aquellas galerías montaron el gran desfile. Una vez adentro, Antonela saludó a sus amigas, personas vinculadas a la moda y se ubicó en la silla que le asignaron para ver el desfile con la nueva colección de la marca. Estuvo acompañada por su amiga personal y representante, Cuca Travy, quien además se encarga de manejarle la comunicación digital y redes sociales.

