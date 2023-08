El gesto de Lionel Messi con el hijo de Luciano Acosta en el cambio de camisetas

Hace poco más de un mes la leyenda de Lionel Messi llegó a los Estados Unidos y todos sus rivales sueñan con llevarse ese preciado trofeo que es la camiseta del mejor futbolista del planeta. Su compatriota Luciano Acosta pudo hacerlo y fue un momento muy cálido luego del triunfo del Inter Miami por penales sobre FC Cincinnati que lo clasificó a la final de la US Open Cup.

Hasta ahora fue el rival más difícil que tuvo el conjunto de Messi, que debió remontar un 0-2. Los tantos del descuento y del empate llegaron por sendas asistencias de Leo, que otra vez volvió a ser gravitante para Las Garzas, como se conoce al elenco de la Florida.

Una de las figuras del FC Cincinnati fue el propio Acosta, que fue la llave del juego de su equipo por su habilidad, cambio de ritmo y buena pegada. El ex Boca Juniors fue clave y abrió el marcador delante de su gente luego de una jugada con doble carambola.

Durante el partido se los vio hablando mano a mano a Messi y Acosta. El abrazo y complicidad de ambos tapándose la boca dejó en claro la química pese a ser rivales. Ahí es posible que el volante ofensivo le haya pedido la casaca capitán de la selección argentina.

Fue un cierre dramático que tuvo a los penales otra vez como máximos protagonistas. Por la misma vía llegó la definición ante Nashville SC en la final de la Leagues Cup. Otra vez el Inter Miami tuvo mejor puntería y su arquero Drake Callender volvió a responder en los tiros desde los doce pasos.

Terminado el encuentro Messi y Acosta volvieron a encontrarse en la mitad del campo de juego e intercambiaron camisetas. Antes se vio un tierno gesto de Leo con el hijo de Luciano al que acarició en la cabeza. El video en el que quedó registrado ese momento fue posteado por Acosta y es el que se puede ver en el inicio de esta nota. Luego ambos sonrieron y se dieron un abrazo. La actitud del rosarino de 36 años volvió a demostrar la calidez que suele tener, ya sea con jugadores de un equipo contrario, el público y todo aquel que requiera un momento con él.

Más allá del triunfo y el pase a una nueva final, la segunda en la historia del Inter Miami y ambas de la mano de Messi, lo más destacable del éxito de este miércoles fue que dejó atrás al mejor equipo de la Major League Soccer (MLS) si se analizan las dos conferencias. El elenco de Acosta es el que más puntos sumó en la Este, 51, y le sacó 8 al segundo, New England. Por el lado de la Oeste, St. Louis City, cosechó 44 unidades.

En la misma zona del FC Cincinnati está el Inter Miami, que por ahora se ubica en el fondo de la tabla con 18 puntos y está a 14 de Montreal, que es el último que hoy lucharía en el repechaje por un lugar para acceder a los playoffs. Restan once fechas, pero el equipo de Messi debe un partido de la última jornada ante el Charlotte FC, al que no pudo enfrentar por disputar la final de la Leagues Cup.

