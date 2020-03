El gesto de Passerini: donó $200 mil pesos a la cooperadora del Hospital de Esquel

Compartir

El futbolista Lucas Passerini, que tiene a su familia en Tecka (cerca de Esquel) y en cuanto supo de la colecta que se realiza en la ciudad chubutense para comprar equipamiento para la Terapia intensiva no dudó en colaborar con unos 200 mil pesos. Hoy el delantero esté en el Club Deportivo Cruz Azul de la Primera División de México.

El delantero es jugador actualmente del Cruz Azul de México nació en Formosa, en 1994, pero luego residió en la localidad chubutense de Tecka, donde se formó como futbolista.

El diario local La Jornada destacó:”La cooperadora confirmó que hubo una persona que hizo el aporte de $200 mil para la colecta que reúne fondos para comprar la Central de Monitoreo que necesita la terapia intensiva del Hospital que tiene cobertura zonal. Desde la Cooperadora afirman que el ritmo de los ingresos es muy rápido y están cerca de cumplir con el cometido con la enorme colaboración de toda la comunidad”.

Ante esta acción, Lucila Vit, pareja del atacante argentino, publicó en redes sociales la información originalmente recabada por el diario local La Portada y se dijo sorprendida por su acción.

«Si bien no me sorprende que lo hayas hecho, un ejemplo a seguir. Ni a mí me lo contó; eso demuestra lo grande que sos», escribió Vit en un mensaje de redes sociales.

Con esta donación, el nosocomio de aquel país se acercó a los 16,000 dólares sumados, con 9,000 más como objetivo final.