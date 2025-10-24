El gesto romántico de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo a horas de la ceremonia religiosa

El día posterior a su paso por el registro civil, Matías Alé sorprendió a Martina Vignolo y a quienes transitaban por la costanera de Mar del Plata con un gesto romántico que desafió el clima lluvioso. El actor alquiló una avioneta que sobrevoló Playa Grande portando un cartel con la frase: “Siempre juntos a la par y hoy juntos al altar. Te amo B❤️”. La escena, acompañada por la canción “Perfect” de Ed Sheeran en la publicación de Mar del Plata Web en redes sociales, fue registrada por ambos: mientras Alé filmaba desde el hotel Costa Galana vestido con chaleco y bermudas, Vignolo capturaba el momento con su cámara desde el balcón de su habitación.

La pareja, que se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo argentino, se conoció en la Ciudad Feliz. El actor contó cómo fue el flechazo con la profesora de educación física: “Fue en el teatro de Mar del Plata, ella estaba haciendo un musical interpretando a Mumis, yo ya conocía a sus padres, a Eduardo y Susana, que son dos soles. Cada uno estaba en su historia, los dos trabajando, en un verano diferente y no pasó nada. Después volvimos a Buenos Aires y no importa cómo conectamos, eso forma parte de nuestra intimidad”.

Y ayer, la pareja celebró su casamiento civil en la sede de Independencia 2846, en pleno centro de la ciudad balnearia. Mar del Plata, que tantas veces recibió a Alé durante sus temporadas teatrales, fue el escenario elegido para este paso personal. El actor optó por un traje celeste pastel, camisa blanca sin corbata y un pañuelo blanco en el bolsillo, logrando un estilo clásico y relajado. Martina Vignolo lució un vestido corto color durazno claro, con falda vaporosa y escote off-shoulder, el cabello suelto y un ramo de flores en tonos pastel, componiendo una imagen moderna y romántica.

A la salida del registro civil, la pareja fue recibida con una lluvia de arroz y una ovación de familiares y amigos. “Increíble. Ya estamos casados. Muchas gracias”, expresó Matías Alé ante los periodistas presentes, visiblemente emocionado. Martina Vignolo también compartió sus sensaciones sobre el momento vivido: “Fue muy emocionante, las palabras de los padrinos, que son mi hermana y su mejor amigo, verlos a todos juntos…”.

La celebración no concluyó con la formalización civil. La pareja anticipó la ceremonia religiosa prevista para el viernes en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco. “Mañana ya arrancamos, nos dividimos de habitación, nos preparamos desde temprano y después nos vamos hacia la Iglesia”, adelantó Vignolo. Consultada sobre la tradición de dormir separados antes de la boda religiosa, respondió con firmeza: “Hoy dormimos juntos, no nos podemos separar a esta altura. Ya nos juntamos, no nos van a dividir recién que nos vamos”.

En un clima distendido, los periodistas preguntaron por el destino de la luna de miel. Martina Vignolo confesó desconocer los detalles y prefirió dejarse sorprender por su esposo: “No tengo idea… No sé nada y sus sorpresas son tan lindas que prefiero dejarme llevar”. Sobre la posibilidad de igualar la creatividad de Alé en los gestos románticos, respondió entre risas: “Espero, pero ahora este es el más importante y lo estoy disfrutando a pleno”.

La elección de Mar del Plata para ambas ceremonias respondió al deseo personal de Vignolo. “Le agradecí a Mati por venirse acá por mí y mi sueño era casarme en Juan Bosco. Ya fuimos el otro día a ver e imaginarme la iglesia con la alfombra roja me llena de ilusión”, relató la flamante esposa, subrayando el valor emocional y familiar de la decisión.

Respecto al futuro residencial, Martina Vignolo admitió que aún no han definido dónde vivirán, ya que ambos compaginan proyectos y preparan la temporada teatral de verano. “En este momento, no lo sé. Estamos allá, pero también estamos preparando la temporada acá. A donde sea, pero siempre juntos”, afirmó, reflejando la integración de sus vidas profesional y personal.