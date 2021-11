El gesto solidario de Ricardo Darín con las víctimas de accidentes de tránsito

Compartir

El actor se sumó a la campaña de las estrellas amarillas y no dudó en colaborar con Madres del dolor y con ACTIVVAS.

En el marco del Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito varios famosos decidieron alzar una estrella amarilla para recordar a las personas fallecidas en incidentes viales, como describe la ley, ya que se considera que se trata de siniestros evitables. Ricardo Darín, fue una de las figuras que decidió donar su estrella en la calle Corrientes para concientizar al respecto.

“Desde hace varios años se han desarrollado campañas a nivel nacional para concientizar sobre la importancia de manejar con responsabilidad. Una de ellas es la campaña de Estrellas, en la que se pinta una estrella amarilla en el lugar donde hubo una víctima vial. Hoy, en el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tránsito, me sumo a la acción Camino de Estrellas, impulsada por la Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito, ACTIVVAS (Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables) y Madres del dolor”, comenzó escribiendo el actor en su cuenta de Instagram.

Luego, junto con una trilogía de fotos, siguió: “Es un honor para mí donar mi estrella de la Avenida Corrientes y reemplazarla por una de color amarillo para rendir un homenaje a cada una de las víctimas de siniestros viales y concientizar sobre el manejo responsable. Depende de todos y todas NO sumar más estrellas al cielo”.

En las imágenes se ve cómo la baldosa con su nombre en la emblemática avenida de los teatros es tapada con un plotter amarillo en forma de estrella para recordar a las personas fallecidas en incidentes de tránsito. Además, reemplazó su avatar en Instagram también por una estrella.

Georgina Barbarossa también se sumó a la iniciativa y junto con un grupo de Madres del dolor, entre las que estaba su fundadora Vivian Perrone mamá de Kevin Sedano quien falleció a los 14 años en un incidente, tapó su nombre en la emblemática avenida y lo reemplazó por una estrella.

“Es un honor para mí donar mi estrella y reemplazarla por una de color amarillo para rendir homenaje a cada una de las victimas de siniestros viales y concientizar sobre el manejo responsable. Depende de todos y todas NO sumar más estrellas al cielo”, escribió en sus redes el mismo texto que su colega.

Además de ellos, Abel Pintos y Patricia Sosa también aportaron su granito de arena con el fin de generar conciencia sobre la importancia de conducir responsablemente.

Junto con foto de la estrella del protagonista de El secreto de sus ojos, desde ACTIVVAS escribieron en las redes: “Todos los familiares de víctimas viales el la Argentina hemos estado en el piso, pintando la estrella de nuestros, hijos, hijas, de nuestros padres, madres, hermanos/as, de nuestros amigos/ as, el dolor es nuestro pero el flagelo vial, la pandemia vial nos debe importar a todas las personas”.

La campaña de las estrellas amarillas fue una iniciativa de la La Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel que se creó en el 2008 tras la muerte de Laura, de 21 años. Entre los objetivos de la organización está el crear consciencia para evitar accidentes.

“De vos depende no sumar una estrella más al cielo”, es el lema de la movida. “El significado del pentagrama o estrella de 5 puntas es la figura del ser humano en su forma, con los brazos en cruz y las piernas abiertas. La punta de arriba de la estrella es la cabeza del hombre y las demás puntas son los 4 elementos, sus cinco sentidos y sus cinco elementos naturales (la materia, el espíritu, el alma, la fuerza y la vida)”, explica la web de la Fundación.

La campaña tomó tal relevancia que las estrellas amarillas figuran dentro de las señales de tránsito incluidas en los manuales de conducción a estudiar para rendir los exámenes teóricos de manejo.

